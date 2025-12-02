Accidente en el aterrizaje: el aeropuerto de Castellón se pone a prueba con un simulacro
La infraestructura evalúa la capacidad de respuesta ante un siniestro con fallecidos y heridos de diversa consideración
Mayday, mayday. Es la señal de alarma. Un avión chárter, con 30 personas a bordo, sufre un accidente durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Castellón. Hay muertos y heridos de diversa consideración.
Bajo esta premisa ha tenido lugar este martes un simulacro general de accidente aéreo en la infraestructura de Vilanova d'Alcolea para revisar los protocolos de actuación, ensayar la capacidad de respuesta ante una situación de este tipo y reforzar la coordinación de los diferentes colectivos implicados.
80 personas implicadas
Cerca de 80 personas de diferentes colectivos han participado en la operativa, en la que han intervenido la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Generalitat Valenciana, el Consorcio Provincial de Bomberos, Subdelegación del Gobierno y Guardia Civil, además de estudiantes del Grado de Enfermería de la Universitat Jaume I (UJI) como figurantes.
El simulacro general de accidente aéreo forma parte del plan de emergencias del aeropuerto, que establece que debe llevarse a cabo cada dos años. Supone el ejercicio final tras haberse realizado, con anterioridad, diversas reuniones informativas y simulacros parciales.
Dada la naturaleza del suceso, se ha recreado la activación del Plan de Emergencia Aeronáutico de la Comunitat Valenciana (Peacv), por el que se cede el mando del operativo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante Emergencias.
Calendario según la normativa
Con el de hoy, el aeropuerto de Castellón cumple con el calendario de simulacros previsto para este año, de acuerdo con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de planificación de emergencias de aeropuertos.
La realización de este tipo de pruebas es relevante, en la medida en que permite mejorar la coordinación de todos los agentes implicados, así como reducir los tiempos de reacción y de respuesta ante una emergencia aérea.
