Barrachina tiende la mano a Pérez Llorca "para que los 135 municipios de Castellón sigan siendo atendidos"

La presidenta de la Diputación traslada su total colaboración al nuevo president

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto al nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, este martes.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto al nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, este martes. / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha asistido este martes a la investidura del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al que le tiende la mano "para que la provincia siga siendo escuchada y atendida por la Generalitat y siga avanzando con el trabajo conjunto entre ambas administraciones".

La presidenta ha mostrado su total colaboración con el nuevo president “para que los 135 municipios de Castellón sigan siendo atendidos y que los desafíos sigan siendo oportunidades”. “Debemos seguir trabajando con el objetivo común de contar con una atención sanitaria de calidad así como con servicios e infraestructuras que son claves para los castellonenses”, explica Marta Barrachina.

Los tres presidentes de las diputaciones provinciales junto a Pérez Llorca.

Los tres presidentes de las diputaciones provinciales junto a Pérez Llorca. / MEDITERRÁNEO

"Lealtad y diálogo"

“Desde la Diputación de Castellón seguimos estando al servicio de la Generalitat con lealtad y diálogo para continuar con la hoja de ruta marcada por dar soluciones a las preocupaciones de los castellonenses, cumplir con sus expectativas y responder a las necesidades reales de la gente, a los grandes retos que tiene nuestra provincia”, ha incidido la presidenta de la institución provincial.

Como ha expresado Marta Barrachina, “hoy seguimos ganando con políticas sociales, inversiones que generan crecimiento y autoridad para seguir exigiendo y defendiendo una financiación justa”. Para la dirigente provincial, “mi tierra sigue defendiendo justicia ante la infrafinanciación, sigue exigiendo soluciones a la pesca o a la cerámica, y reclama un Gobierno de España capaz de dar respuestas eficaces a los problemas y necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y ahora, junto a Juanfran Pérez Llorca, continuaremos reclamando”, ha añadido.

