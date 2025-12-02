Barrachina tiende la mano a Pérez Llorca "para que los 135 municipios de Castellón sigan siendo atendidos"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha asistido este martes a la investidura del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al que le tiende la mano "para que la provincia siga siendo escuchada y atendida por la Generalitat y siga avanzando con el trabajo conjunto entre ambas administraciones".

La presidenta ha mostrado su total colaboración con el nuevo president “para que los 135 municipios de Castellón sigan siendo atendidos y que los desafíos sigan siendo oportunidades”. “Debemos seguir trabajando con el objetivo común de contar con una atención sanitaria de calidad así como con servicios e infraestructuras que son claves para los castellonenses”, explica Marta Barrachina.

Los tres presidentes de las diputaciones provinciales junto a Pérez Llorca. / MEDITERRÁNEO

"Lealtad y diálogo"

“Desde la Diputación de Castellón seguimos estando al servicio de la Generalitat con lealtad y diálogo para continuar con la hoja de ruta marcada por dar soluciones a las preocupaciones de los castellonenses, cumplir con sus expectativas y responder a las necesidades reales de la gente, a los grandes retos que tiene nuestra provincia”, ha incidido la presidenta de la institución provincial.

Como ha expresado Marta Barrachina, “hoy seguimos ganando con políticas sociales, inversiones que generan crecimiento y autoridad para seguir exigiendo y defendiendo una financiación justa”. Para la dirigente provincial, “mi tierra sigue defendiendo justicia ante la infrafinanciación, sigue exigiendo soluciones a la pesca o a la cerámica, y reclama un Gobierno de España capaz de dar respuestas eficaces a los problemas y necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y ahora, junto a Juanfran Pérez Llorca, continuaremos reclamando”, ha añadido.