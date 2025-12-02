Los alojamientos del interior de Castellón ya rozan el lleno para el puente de diciembre: menos de 100€ por noche

El sector turístico de Castellón encara el puente de diciembre con las mejores perspectivas, sobre todo para los alojamientos del interior, que ya rozan el lleno.

Así lo confirma el club de producto Temps d’Interior, que agrupa a establecimientos rurales y que apunta que más del 90% de los alojamientos tiene prácticamente todas sus plazas reservadas, mientras que el 93% prevé rondar el 95-100% de ocupación entre el viernes y el lunes.

La estancia media, según la entidad, se sitúa entre dos y tres noches, mientras que el precio medio por persona y noche oscila entre los 50 y los 99 euros.

«Estos datos demuestran que el interior goza de muy buena salud turística», valora el presidente de la asociación, Joaquín Deusdad, quien subraya que «el comportamiento del mercado durante este puente confirma la consolidación del turismo de interior y la importancia de seguir apostando por la excelencia en el servicio y en la gestión empresarial».

Quedan días sueltos

Morella, por ejemplo, es uno de los puntos de la provincia que afrontan el puente con una ocupación muy elevada, en especial entre el sábado y el lunes.

El gerente de Rural Morella, Javier Sanz Corbatón, señala que «los turistas han reservado para el puente completo al ser festivo el lunes» y detalla que «la ocupación ronda el 90%».

En la misma línea se expresa Julián Martínez, que regenta varias casas de turismo rural en la ciudad amurallada y también el Hotel Cardenal Ram: «La ocupación será alta; prevemos un gran puente tanto en el restaurante como en el hotel y las casas», vaticina, si bien con el matiz en ambos casos de que todavía es posible hallar disponibilidad en días sueltos.

Más allá del turismo rural, el sector en general prevé un buen periodo festivo en la provincia. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, apunta que la media de ocupación para el territorio provincial será del 70%, destacando el interior. Sobre el perfil de los visitantes, Castellón se mantiene en su línea con un claro predominio del «cliente familiar y nacional, fundamentalmente».

Informa Javier Ortí.