Castellón, en el top 3 de las provincias que más crece en población del país

Castellón se ha situado este año en el top 3 de las provincias con mayor crecimiento de España. El último censo anual publicado por el Instituto Nacional de Estadística confirma un salto notable: 627.620 habitantes a 1 de enero de 2025, lo que supone 12.432 personas más en solo doce meses. El crecimiento —un 2%, el doble de la media nacional— refleja la tendencia sostenida que está reconfigurando el perfil de la población castellonense.

Ese aumento no es homogéneo ni responde a un crecimiento natural. Según los datos del INE, la inmigración es el principal motor del ascenso, hasta el punto de que uno de cada cinco habitantes de la provincia procede ya de otro país. En total, el 18,93% de la población tiene nacionalidad extranjera, casi cinco puntos por encima del conjunto de España, donde este porcentaje se sitúa en el 14,1%.

La radiografía del último año es clara: de los 12.432 nuevos vecinos, 9.796 llegaron desde otros países y 2.636 desde otras zonas del territorio nacional. La población extranjera creció un 9%, mientras que la de nacionalidad española apenas subió un 0,5%. Castellón se convierte así en un caso destacado dentro del mapa demográfico estatal, con un dinamismo que contrasta con la ralentización que experimentan otras provincias.

Comunidades latinas, al alza

El censo permite identificar también los orígenes de esa nueva población. La comunidad rumana continúa siendo la más numerosa, con 36.462 residentes, aunque experimenta un ligero descenso respecto al año anterior. Muy cerca se sitúa la comunidad marroquí, que alcanza los 20.987 habitantes tras crecer un 9%.

En el último año destaca especialmente el aumento de la población latinoamericana. Colombia, con 14.135 residentes, sube un 25%. Venezuela, con 4.703, crece un 23,8%. Y Ucrania, con 3.973 habitantes, se incrementa un 11%. Este avance consolida una tendencia que se viene observando en los últimos ejercicios: un peso creciente de las comunidades latinoamericanas y una diversidad cultural cada vez más visible en distintos municipios de la provincia.

Un crecimiento sostenido por la inmigración

El profesor de Geografía Humana e Historia de la Universitat Jaume I, Javier Soriano, contextualiza estos datos en la evolución demográfica general.

«Tenemos la tasa de natalidad y fecundidad más baja de la historia y, por lo tanto, si continuamos creciendo demográficamente es gracias a la inmigración», explica.

El académico apunta, además, a la oferta laboral como uno de los factores determinantes. La provincia mantiene una actividad económica diversificada, en la que distintos sectores —primario, servicios, industria, construcción— requieren mano de obra y hacen de Castellón un destino atractivo para quienes buscan oportunidades de empleo.

Soriano añade que las diferencias de renta entre España y determinados países latinoamericanos continúan siendo un factor decisivo.

«No es extraño que la mayoritaria sea latina, puesto que las diferencias de renta con algunos de los países de América son evidentes y, en cambio, con otros países están recortándose, como ocurre con Rumanía», señala.

A ello se suman, en algunos casos, conflictos internos en naciones americanas que impulsan la emigración, así como la afinidad cultural y lingüística, que facilita la integración en la provincia.

Un territorio que cambia

El crecimiento poblacional no solo afecta a las cifras del censo, sino también a la vida diaria de los municipios. Castellón se transforma en una provincia más plural, más diversa y con nuevas dinámicas sociales. La llegada de población extranjera tiene impacto en el tejido educativo, sanitario, laboral y cultural, y abre escenarios de convivencia que requieren planificación pública y adaptación de los servicios.

La provincia, además, se enfrenta al reto de cómo gestionar ese crecimiento para garantizar la cohesión social. La integración de las comunidades recién llegadas, la disponibilidad de vivienda, la presión sobre ciertos servicios y la necesidad de diseñar políticas que respondan a una realidad demográfica cambiante serán parte del debate en los próximos años.

Por ahora, los datos del INE dibujan un escenario en el que Castellón se afianza como una de las provincias más dinámicas del país. Un territorio que, pese a la baja natalidad, sigue creciendo gracias a quienes la eligen para empezar una nueva etapa.