Cruz Roja Castellón Celebra con éxito el Acto de Reconocimiento al Plan de Empleo con motivo de su 25 Aniversario

El pasado 28 de noviembre, la Plaza Huerto Sogueros de Castellón acogió un evento muy especial para conmemorar los 25 años de trayectoria del Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia. Un acto emotivo y lleno de significado que destacó el trabajo conjunto de empresas e instituciones comprometidas con la inserción laboral de las personas más vulnerables.

La jornada comenzó a las 10:00 horas con una experiencia gastronómica única titulada “Cocinando oportunidades, creando futuro contigo”, que contó con la participación de personas que han formado parte del Plan de Empleo.

A las 11:00 horas, tuvo lugar el acto institucional principal bajo el lema “Conectando talento con administraciones y empresas que inspiran”, en el que se puso en valor tanto los logros alcanzados en los últimos 25 años como el papel fundamental de las empresas y administraciones públicas que han sido parte esencial del proceso de inclusión laboral. Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de primera mano el impacto que ha tenido el Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia, gracias a un recorrido informativo sobre las actividades que lleva a cabo el Área de Empleo de la organización.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de galardones y reconocimientos a administraciones públicas y empresas que han demostrado un compromiso excepcional en la promoción de la inserción laboral, en la integración de las personas que más lo necesitan y la igualdad de de oportunidades en el empleo. Las instituciones públicas reconocidas fueron: Dirección Territorial de Empleo y LABORA en Castellón, Diputación Provincial de Castellón y Ayuntamiento de Castellón.

Asimismo, se galardonó a las empresas más destacadas en la colaboración con el Plan de Empleo:Carrefour, Consum Cooperativa Valenciana, 360 Recursos Humanos ETT, Nealis, KIK España, Norauto, OHL Servicios Ingesan, GLM Trabajo Temporal, Alcampo Castellón, Grupo Orbel, Grupo NOA’S, Frutinter, ZT Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites, Grupo Civis Hoteles, Q.ido, XarxaTec, bp Energía España, Ascer, Fundación “la Caixa” y MarazziGroup. Se realizó una mención especial, a aquellas empresas,que aunque no pudieron asistir al evento, han demostrado un firme compromiso con el Plan de Empleo; entre ellas, Pepco Iberia,Family Cash, Oroyes, Foro de Logística y Amazon.