La Diputación da luz verde a un presupuesto de 216,3 millones para "dar más apoyo que nunca a los municipios de Castellón"

La Diputación de Castellón ha dado luz verde este martes, en el pleno extraordinario, al presupuesto del 2026, que está dotado con 216.327.976,24 euros para "dar más apoyo que nunca a los municipios" de la provincia "a pesar de los muchos condicionantes que lo han hecho muy complicado".

Así lo ha destacado la presidenta de la institución, Marta Barrachina, quien ha puesto en valor que las cuentas "demuestran que el equipo de gobierno es capaz de sacar adelante con palos en las ruedas un presupuesto que dé respuesta a las necesidades".

A rodar en enero

La planificación económica ha recibido el visto bueno con los votos favorables del ejecutivo del PP. Tanto PSPV como Vox se han abstenido, mientras que Compromís ha votado en contra. Un rechazo este último que ha suscitado las críticas de Barrachina: "Si ya dije el año pasado que era difícil votar en contra, este todavía más llevando desde el inicio los fondos de cooperación", ha valorado, acusando a la coalición valencianista de "estar a favor de sus chiringuitos y no trabajando cuando es necesario que esta provincia avance". Con la aprobación "en tiempo y forma", las cuentas "comenzarán a rodar a principio de enero", ha apuntado la presidenta.

La vicepresidenta y responsable del área económica, Mª Ángeles Pallarés, ha destacado durante su intervención que el presupuesto "es municipalismo en estado puro" y "estabilidad ante la parálisis nacional". Unas cuentas que, para Pallarés, dicen que "si los pueblos avanzan, la provincia avanza".

"Mientras unos paralizan el país, ponemos en marcha este presupuesto que garantizará que ningún pueblo se quede atrás", ha sentenciado Pallarés, destacando la inversión para las localidades, la incorporación de la carrera profesional del personal de la Diputación, la inversión en materia hídrica o el refuerzo de servicios esenciales como los centrados en la conciliación.

"Sin proyecto de futuro"

Desde la oposición, el portavoz del PSPV, Samuel Falomir, ha lamentado que las cuentas "demuestran que el PP no tiene proyecto de futuro" y si se aparta la herencia de la anterior legislatura "lo que queda es un presupuesto que no aborda los problemas estructurales, no anticipa retos y no incorpora líneas de transformación". El socialista ha afeado la ausencia de captación de nuevas subvenciones, el uso "abusivo" de convenios singulares que se convierten en "instrumentos opacos" o el "desprecio a la oposición" con la falta de diálogo. "Una mayoría absoluta no es una licencia para imponer, tendría que ser una responsabilidad para escuchar e integrar", ha señalado.

Con todo, Falomir ha justificado la abstención de su grupo como "una mano tendida para hablar de los retos de la provincia". "En su mano está si sumamos o seguimos lanzándonos los trastos y hablando de Pedro Sánchez", ha trasladado dirigiéndose a Barrachina.

También ha optado Vox por la abstención. Su diputado, Luciano Ferrer, considera que "se puede hacer un uso más eficiente y ajustado del dinero público", recordando que "siempre hemos defendido la reducción del gasto superfluo". En este sentido, ante unas cuentas que "no hubiese hecho Vox", Ferrer ha planteado cuestiones como la disminución de partidas como la de publicidad, la reducción de aportaciones a entidades "cuya actividad no tiene impacto en la provincia y parece atender a compromisos políticos" o revisar las subvenciones "a oenegés que puedan fomentar la inmigración ilegal". Además, ha pedido cambios en materia de igualdad o ha defendido promover la caza.

Compromís, en cambio, ha votado en contra del presupuesto, pues "no está a la altura de la provincia, ni de sus necesidades y constata la necesidad de una alternativa", según ha expresado su portavoz, David Guardiola. El valencianista ha calificado las cuentas como propias de "un proyecto agotado, sin ambición y de principio de fin de ciclo", aludiendo a que "solo han presupuestado dos de los 32 millones del plan Impulsa, y en el capítulo cuatro, obligando a los pueblos a dejar para el último año de mandato la ejecución de las obras. Curiosamente, en año electoral". Guardiola ha cargado además contra la "falta de diálogo" y el "menosprecio" ante la "rapidez en descartar, en menos de horas, toda y cada una de las iniciativas del resto de grupos".