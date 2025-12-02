Guerra entre las inmobiliarias de Castellón: la falta de oferta abre la batalla por captar pisos para vender

"¿Quieres vender tu piso? Confía en nuestros 20 años de experiencia", "¿Tienes un piso en Castellón? ¡Tenemos al comprador!" o "vendemos tu casa en solo 45 días". Son solo algunos de los lemas que rezan las muchas vallas publicitarias desplegadas por las inmobiliarias a lo largo de la provincia y, en especial, en zonas donde el mercado experimenta una tensión más alta, como Castelló, donde se llegan a concentrar varias en apenas unos centenares de metros.

La falta de pisos para vender ha abierto la batalla entre los agentes inmobiliarios. Las agencias recurren a medidas como intensificar la publicidad, pero ya no es para ofrecer casas a los compradores, sino para captar viviendas para vender. «Hay poco producto y casas que vender, por lo que se está haciendo mucha más publicidad», considera el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, quien apunta que no son las únicas medidas que se están adoptando para tratar de ganar oferta.

La rapidez como reclamo

«Depende un poco de cada establecimiento, pero muchos ofrecen rapidez como reclamo, garantizando que se cierre la venta en un plazo determinado de días», señala el representante del sector, quien añade que «otras apelan a su experiencia y, algunas, incluso ofrecen una rebaja de los honorarios». Nomdedéu, sin embargo, en este sentido pone en valor la labor de las inmobiliarias: «Se lleva a cabo un trabajo importante al buscar vendedores, aunque haya mucha demanda», sostiene.

¿Y por qué se llega a esta batalla entre inmobiliarias? Entre las causas que motivan este escenario consta que «hace falta vivienda», a lo que contribuye «una propia cuestión demográfica, como que cada vez hayan más hogares unipersonales», pero también al déficit en la construcción.

En estos momentos, en uno de los principales portales digitales del sector, no se alcanzan las 10.000 unidades disponibles en toda la provincia. De las 9.857 contabilizadas, apenas cuatro de cada diez, unas 3.887, se encuentran por debajo de los 150.000 euros, localizándose además muchas de estas propiedades en municipios del interior provincial.

Más establecimientos

Otra de las explicaciones del auge de la competencia en el mercado, según Nomdedéu, es que «también han surgido muchas inmobiliarias en los últimos tiempos fruto de la bonanza del sector».

Una muestra de ello son los últimos datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales la actividad inmobiliaria ya es la que más locales comerciales abre en la provincia, con 910 en la última década. Dicho auge supera incluso a la hostelería y, a final de cuentas, se contabilizan 2.817 establecimientos dedicados a la compraventa de inmuebles.