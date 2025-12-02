Más de la mitad de pacientes con daño cerebral adquirido sufre soledad no deseada

EL 53% de las personas con daño cerebral adquirido de la Comunitat Valenciana sienten soledad no deseada. Esta sensación es mayor entre las personas jóvenes, debido a la ruptura repentina de la trayectoria vital y laboral. En el caso de familiares de personas con DCA, el 59,5% se siente más solo desde la aparición de la lesión cerebral. La soledad es más acusada en las mujeres que en los hombres, pero estos tienen más dificultad para expresarla y pedir ayuda. Factores como la situación económica, la calidad de las relaciones sociales y la salud influyen en la percepción de soledad. Estas son las principales conclusiones del estudio “Soledad no deseada y DCA”, realizado por la trabajadora social de la asociación Daño Cerebral Valencia, Marta Climent, y de la neuropsicóloga de Daño Cerebral Alicante, Paula Rodríguez, que se ha presentado en el marco de la VIII Jornada de DCA “Una vida social activa tras el DCA”, que organiza la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana.

Según dicho estudio, el 39,13% tiene una discapacidad mayor del 65% y el 30,43%, de más del 33%, mientras que el 26% está a la espera de su valoracion.

“Coincidiendo con el Día de la Discapacidad, queremos visibilizar una realidad, como es la soledad no deseada en personas afectadas de daño cerebral adquirido y sus familias. El impacto del DCA en la esfera personal y social es tal que aumenta el aislamiento y dificulta la inclusión del colectivo”, explica Daniel Abad, coordinador de Daño Cerebral Comunitat Valenciana. “Hacen falta políticas públicas que fomenten el ocio inclusivo y el respiro tanto de personas afectadas como de familiares”, añade.

Soledad no deseada en personas con DCA

El 53% de las personas con daño cerebral adquirido en la Comunitat Valenciana sienten soledad no deseada. El 65,22% refiere que tiene menos relaciones familiares de las que querría, porcentaje que se eleva al 81,82% en el caso de los hombres y al 50% en el caso de las mujeres. El 56,62% valora las relaciones con la familia entre mala y regular, mientras que el 57,69% hace la misma valoración respecto a la relación con sus amistades.

El 69,56% experimenta total o parcialmente una sensación general de vacío, pese a que el 72,2% manifiesta recibir apoyo siempre que lo necesita. El 43,86% siente soledad no deseada siempre o con frecuencia.

Causas del DCA

Detrás de las causas del DCA está el ictus, el traumatismo craneoencefálico y el tumor cerebral, entre otras. La mayoría tiene múltiples secuelas que se manifiestan en problemas de movilidad y comunicación, dificultad para planificar y tomar decisiones, en alteraciones de la memoria y en rigidez cognitiva. En definitiva, presenta una pluridiscapacidad que condiciona su vida diaria. En concreto, el 39,13% de las personas afectadas que han participado en la encuesta tienen reconocida una discapacidad mayor del 65%; el 30,43%, de más del 33%; el 26% está a la espera de su valoración, y el 4,35% no la ha solicitado.

Soledad no deseada en familiares

La soledad no deseada está más presente, sin embargo, en los y las familiares de personas con DCA, ya que el 59,5% manifiesta tener este sentimiento desde la aparición de la lesión cerebral. El 38% afirma que tiene menos relaciones familiares de las que le gustaría. En cambio, el 57,14% hace esta afirmación respecto a las relaciones de amistad. En el caso de las mujeres, estos porcentajes se elevan al 40% y al 79%, respectivamente. En cuanto a los hombres se mantienen en el 37,5% y el 29,9%, respectivamente.

El 57,88% experimenta total o parcialmente una sensación general de vacío. El 37,6% refiere sentirse ocasionalmente solo/a, porcentaje que aumenta al 53,33% en los hombres y disminuye al 21% en las mujeres. Estas, en cambio, se sienten más solas siempre o con frecuencia (39%) que los hombres (11,48%). Además, el 48,1% de familiares dice no tener muchas personas en las que confiar.

Determinantes de soledad no deseada en el DCA

La situación económica, la salud percibida y la calidad de las relaciones personales se asocian con soledad. Así, quienes tienen mayor facilidad económica para llegar a fin de mes, perciben menor soledad no deseada. Igualmente, las personas que tienen las relaciones que desean y de buena calidad con familiares y amistades, se sienten menos solas. No obstante, cabe tener en cuenta el impacto de la tecnología, ya que las redes sociales minimizan los contactos presenciales. También influye la convivencia, ya que quienes comparten vivienda por elección propia sienten menor soledad que quienes lo hacen por necesidad.

Todos estos factores evidencian el fuerte impacto emocional y social del daño cerebral adquirido. Las secuelas físicas, cognitivas, conductuales y de memoria de las personas con DCA dificultan la inclusión laboral, la interacción social y aumentan la desconexión social y el aislamiento.

Propuestas de intervención

Para paliar la soledad no deseada en el colectivo de DCA, las autoras del estudio proponen impulsar intervenciones psicosociales integrales, fortalecer las redes comunitarias, dar mayor apoyo a las familias cuidadoras, favorecer una mayor sensibilización y formación profesional y hacer un uso saludable de la tecnología.

Daño Cerebral Comunitat Valenciana

Fundada en 2010, la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana nace con el objeto de representar y dinamizar al colectivo de personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Está formada por las asociaciones ADACEA Alicante, DACERELX en la comarca del Bajo Vinalopó, ACERVEGA en la comarca de la Vega Baja del Segura, CEREBRUM Dénia y CORATGE Alcoi en la provincia de Alicante; ATENEU Castelló, ATENEU Maestrat y DACEM Segorbe en la provincia de Castellón, y NUEVA OPCIÓN València en la provincia de mismo nombre. Ha participado en el desarrollo de la Estrategia para la atención al DCA en la Comunidad Valenciana 2017-2020 y en la que se desarrolla actualmente.