La peste porcina enciende todas las alertas en Castellón: "Si entrara el impacto sería brutal"

La ganadería se ha convertido en un sector no apto para cardíacos. Gripe aviar, lengua azul, dermatosis nodular… y ahora llega la peste porcina africana. La detección de varios casos de esta enfermedad en jabalís cerca de Barcelona ha levantado todas las alarmas en el potente sector porcino español. En Castellón, la preocupación también es máxima. Lo es por el miedo al contagio, pero también por las consecuencias del frenazo de las exportaciones y la caída de las ventas en el mercado nacional.

Miguel Ángel Querol es el propietario de cinco de las algo más de 450 granjas de porcino con las que cuenta Castellón. Este ganadero de Morella, que como la mayoría trabaja para una empresa integradora, cuenta con 4.000 cerdos y confiesa que las noticias que llegan de Cataluña son inquietantes. «Si la enfermedad entrara en alguna granja de la zona podría matar a todos los cerdos en cuestión de muy pocos días», describe.

En el sector aseguran que es «muy difícil» que la peste porcina africana, que estaba erradicada en España desde 1994, entre en alguna de las granjas de la provincia, aunque no es imposible. «Si se aplican correctamente todas las medidas de bioseguridad es muy complicado que llegue, pero si lo hiciera las consecuencias para la provincia serían gravísimas», apunta Francis Ferreres, responsable técnico de ganadería de la Unió Llauradora.

Otra de las cosas que más inquieta al sector es el bloqueo de las exportaciones ... Japón, Taiwán y México ya han prohibido las importaciones de carne de cerdo procedente de España, mientras que China ha vetado los productos de doce empresas de la provincia de Barcelona. «El frenazo en el mercado exterior hundiría los precios en origen y podría provocar la ruina del sector», advierte Querol, miembro de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

De los 1,1 millones de cerdos que hay censados en las granjas de la Comunitat 630.085 están en Castellón, según los últimos datos de la Conselleria de Agricultura y Ganadería. Les Coves de Vinromà, con algo más de 70.000 cabezas, y Morella, con 42.000, son los municipios de la provincia donde el porcino tiene más peso. Les siguen Vall d’Alba, la Salzadella o Les Useres. «El consumidor tiene que saber que no hay ningún peligro para el ser humano y que está carne de una gran calidad y con todas las garantías», añade Querol

El jabalí, en el punto de mira

Pero más allá de las consecuencias, tanto la Unió como AVA apuntan a la necesidad de acabar con la sobreabundancia de jabalíes. «Llevamos años advirtiendo de la sobrepoblación de esta especie y la administración ha mirado para otro lado», dice Ferreres.

Quien también se ha pronunciado es la Conselleria de Agricultura, que asegura que mantiene una «comunicación permanente» con los servicios veterinarios oficiales de la Comunitat para que se implanten todas las medidas de prevención y se extremen las precauciones. Además, desde el departamento de Miguel Barrachina han mantenido un encuentro con Medio Ambiente para coordinar las medidas dirigidas a una mayor vigilancia y control de jabalíes en las zonas de más riesgo. Del encuentro ha salido el compromiso del Consell de habilitar una partida para reducir la población de esta especie en zonas como el entorno de la autopista Ap-7.