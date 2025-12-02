PortCastelló consolida su estrategia internacional con su segunda misión comercial a Argelia
La delegación castellonense activa una ronda de reuniones para restaurar la red de líneas regulares que existía antes del bloqueo
La Autoridad Portuaria de Castellón da un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con su segunda misión comercial a Argelia durante toda esta semana tras la apertura comercial del país.
La delegación de PortCastelló cuenta con una amplia representación de la comunidad portuaria y la misión supone la continuidad del trabajo iniciado en diciembre del pasado año, cuando PortCastelló se convirtió en la primera administración pública en viajar a Argelia tras el levantamiento del bloqueo comercial impuesto en 2022. Aquella misión abrió la puerta a restablecer relaciones institucionales y comerciales que ahora se pretende consolidar. Hay que recordar que antes del bloqueo, Argelia era el principal destino de exportaciones desde el puerto de Castellón, especialmente para las fritas y esmaltes.
La delegación, encabezada por el director del puerto de Castellón, Manuel García, mantiene desde este martes reuniones con autoridades portuarias argelinas, operadores logísticos, empresas importadoras y exportadoras. El objetivo es claro: restaurar la red de líneas regulares que existía antes del bloqueo y ofrecer nuevas oportunidades logísticas al tejido empresarial de la provincia.
"Situación de ventaja competitiva"
El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que “volver a Argelia es un paso imprescindible para recuperar un mercado que fue determinante para el puerto y para el sector cerámico”. Además, ha subrayado que el contexto actual es propicio para crecer: “El reciente acuerdo de la estiba coloca al puerto de Castellón en una situación de clara ventaja competitiva, además del acuerdo para lograr la polivalencia de nuestras terminales".
Cabe recordar, en este sentido, que dicho pacto de la estiba sitúa al recinto entre los más competitivos del arco mediterráneo en tráfico de contenedores, con un coste muy inferior al de puertos cercanos. A ello hay que sumar la bonificación del 40% al contenedor, lo que convierte a Castellón en un enclave especialmente atractivo para operadores y navieras. También es clave el acuerdo aprobado en el consejo de administración por el que se acuerda la polivalencia de las terminales en la dársena norte del puerto.
