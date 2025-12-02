¿Cómo prevenir la peste porcina africana? La federación de caza de Castellón, Valencia y Alicante da estos consejos

Para ayudar a frenar la expansión de la peste porcina africana, la federación de caza de la Comunitat Valenciana ha compartido en sus redes sociales una serie de consejos. Y es que, según señalan, pequeñas acciones en el campo pueden ayudar a marcar la diferencia.

La Federación de Caza de la Comunitat recuerda, ante los casos de peste porcina africana detectados en Cataluña, que el papel del cazador es clave en la detección temprana, la comunicación de hallazgos sospechosos y la colaboración con los servicios veterinarios oficiales, especialmente en un contexto en el que la vigilancia del jabalí silvestre resulta determinante.

Desde la entidad señalan que esta enfermedad viral no se transmite a las personas, pero provoca la muerte de cerdos y jabalíes. Por el momento, no hay casos detectados en la Comunitat Valenciana, solo en Cataluña. Aun así, conviene no bajar la guardia y comparte unos consejos básicos para evitar la expansión de esta enfermedad altamente contagiosa.

Los consejos

Consejos peste porcina africana / Federación de caza

Limpia y desinfecta los equipos de caza y seguridad antes de abandonar las zonas de caza. Reporta de manera inmediata al 112 la aparición de jabalíes muertos o enfermos y evita todo contacto directo con ellos. No compartas productos caseros derivados de la caza ni los utilices para alimentar animales. No alimentes a los animales con carne de caza. No causes despojos o residuos de jabalíes en bosques o campos. Eviscera los jabalíes cazados en las zonas de faena designadas en el terreno de caza. Limpia y desinfecta todos los trofeos de caza antes de abandonar las zonas de la actividad. Evita la caza de jabalíes si mantienes contacto regular con cerdos domésticos. Si eres cazador en activo no visites instalaciones porcinas (como granjas) salvo que sea necesario. Si deseas más información, consulta la web del @gobmapa

Plan de choque

Ante la peste porcina el Consell ha activado un plan para reducir su población, especialmente en aquellas zonas donde existe sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7 al ser considerada una de las potenciales vías de propagación. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, competente en sanidad animal, mantiene una comunicación permanente con los Servicios Veterinarios Oficiales para asegurar la implantación de todas las medidas de prevención necesarias y extremar las precauciones en explotaciones ganaderas. Asimismo, se están programando reuniones con el sector ganadero, los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las empresas integradoras para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad.

Más de 42.000 jabalíes en Castellón

La provincia cuenta con una población estimada de más de 42.000 jabalíes, según datos de la Conselleria de Medio Ambiente, que constata que la población de jabalíes ha ido a más, pues el año pasado se cifró en 39.525 ejemplares. Y ello a pesar de que en la última campaña se registró una cifra récord de capturas, con 13.504, lo que supone un 12,5% más que el anterior, que fue también de récord.

Labor de la federación de caza

Por su parte, la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez, ha puesto en valor “el importante papel del cazador en situaciones como esta, donde la detección temprana resulta clave” y ha recordado “que desde la federación siempre vamos a estar abiertos a colaborar con las administraciones ante situaciones como esta, que pueden afectar especialmente a nuestro sector ganadero”.

La Federación de Caza se reunió el lunes con la Generalitat para buscar soluciones ante la detección de casos de peste porcina africana en Cataluña / Federación de Caza

En concreto, la presidenta ha destacado «el trabajo informativo que tienen los cazadores con la comunicación de hallazgos sospechosos, así como la colaboración con los servicios veterinarios oficiales, especialmente en un contexto en el que la vigilancia del jabalí silvestre es determinante”.

Martínez también ha señalado que se informará a todos los federados para facilitar la interpretación de posibles señales que indiquen la presencia de jabalíes afectados.

Es importante recordar que la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos, por lo que no existe riesgo de contagio ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos.