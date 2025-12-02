El PSPV de Castellón exige a Pérez Llorca que acabe con el “sabor amargo de ser una provincia de segunda"

El secretario general del PSPV de Castellón, Samuel Falomir, ha exigido al nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que “acabe con el sabor amargo de ser una provincia de segunda y desbloquee todas las inversiones pendientes en Castellón”.

Falomir ha recordado que Mazón “se marcha dejando prácticamente cero inversiones en nuestras comarcas” y ha advertido de que “Castellón no puede seguir siendo la gran olvidada del Consell”. El dirigente socialista ha reclamado que la primera señal del nuevo president sea “desencallar de manera inmediata la ampliación del Hospital General de Castelló”, así como impulsar un nuevo plan de infraestructuras educativas que acabe con los barracones, renueve colegios e institutos y ponga al día los centros educativos de la provincia

Plan de residencias

También ha pedido priorizar un plan de residencias y recursos sociales en el interior “para que las personas mayores puedan quedarse en sus pueblos”. En esta línea, ha reclamado también “recuperar una agenda valenciana real contra la despoblación que vertebre el territorio y genere oportunidades en los municipios más pequeños”.

Falomir ha marcado además una línea roja “muy clara” y es “no vender ni un solo derecho ni libertad a la extrema derecha a cambio de mantener la silla”. “Castelló necesita un Consell que mire a esta provincia con respeto, que cuente con ella con inversiones y con un proyecto ambicioso de futuro, no un gobierno pendiente de los equilibrios internos con la extrema derecha”, ha advertido. El líder provincial socialista ha asegurado que “el PSPV-PSOE estará vigilante, proponiendo y exigiendo para que Castelló deje de ser maltratada como una provincia de segunda y tenga, por fin, el lugar que merece”.