El universo de Harry Potter llega a Castellón: Los fans de la saga podrán conocer en persona a uno de sus actores

El mundo mágico de Harry Potter aterriza en Castellón por la puerta grande. Chris Rankin, el actor británico-neozelandés que dio vida a Percy Weasley, uno de los miembros más recordados de la familia Weasley, visitará la capital de la Plana el próximo sábado 6 de diciembre para protagonizar un evento único y muy cercano con sus seguidores.

El encuentro, que se celebrará en la tienda El Señor Miyagi, situada en la calle Campoamor, permitirá a los asistentes conocer al actor en persona, hacerse una foto con él y conseguir un autógrafo. Las entradas son limitadas y todavía están disponibles a un precio de 22 euros.

Chris Rankin, nacido en Auckland en 1983 y criado en Norfolk, alcanzó fama mundial al interpretar a Percy Weasley, un personaje clave en Hogwarts y en la evolución de los hermanos Weasley. Más allá de Harry Potter, el actor ha participado en la miniserie televisiva The Rotters' Club y es cofundador de la compañía teatral Painted Horse UK, además de colaborar activamente con proyectos escénicos en Reino Unido. Su visita a Castellón supone una oportunidad única para conocer de cerca a uno de los rostros más emblemáticos del cine fantástico reciente.

Cartel de la promoción del evento organizado por la tienda El Señor Miyagi. / Mediterráneo

La expectación por su llegada ya se deja notar entre los fans de la provincia, que celebran que Castellón se convierta, por un día, en un pequeño rincón del mundo mágico. Desde la citada tienda animan a los asistentes a acudir “con sus objetos mágicos favoritos preparados” para firmar.

Con el entusiasmo de los seguidores y el efecto nostálgico de una saga que marcó a toda una generación, todo apunta a que el encuentro con Chris Rankin será uno de los eventos más comentados del puente de diciembre.