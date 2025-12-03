Barrera frente a la peste porcina: Agricultura ultima un plan de contingencia en las granjas

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca trabaja en un plan de prevención y contingencia para adoptar nuevas medidas en materia de sanidad animal centradas en las granjas ante la detección de varios casos de peste porcina africana en Barcelona que han hecho saltar todas las alarmas en el sector.

La estrategia que ultima el departamento que lidera el conseller castellonense Miguel Barrachina se está desarrollando, como afirman fuentes del departamento, en colaboración permanente con el sector, que como recogió este diario teme por las consecuencias del frenazo de las exportaciones y de la caída de las ventas en el territorio nacional. Solo en Castellón existen algo más de 450 granjas de porcino.

Vigilancia rutinaria

Agricultura ya aplica, de forma rutinaria, un plan de vigilancia, que incluye muestreos serológicos y virológicos de la población animal, tanto doméstica como silvestre, susceptible de contraer esta enfermedad, que se encontraba erradicada en España desde el 1994.

Solo durante este año, el departamento autonómico contabiliza más de 3.000 muestras tomadas en toda la Comunitat Valenciana, de las cuales la mitad, unas 1.500, se han realizado en la provincia de Castellón, dando todas ellas un resultado negativo. Es decir, no registrando presencia de la peste porcina.

Las acciones que implantará Agricultura se suman a otras adoptadas junto a la Vicepresidencia Segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, como la consistente en la habilitación de una partida extraordinaria para reducir la población en aquellas zonas donde existe sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7 al ser considerada una de las potenciales vías de propagación. Esta medida contará con la colaboración de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para intensificar el control de los jabalíes.