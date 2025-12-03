El belén gigante con el que la Diputación de Castellón encenderá la Navidad

La Diputación recibe la Navidad con un Belén gigante, fallero e interactivo en la plaza de las Aulas. El Nacimiento monumental de 9 metros, obra del artista burrianense Vicente Martínez, se convertirá desde el 12 de diciembre en el nuevo foco navideño de Castellón. La instalación, que combina tradición, arte y participación ciudadana, promete atraer tanto a vecinos como a visitantes durante todas las fiestas.

La plaza de las Aulas estrenará el próximo viernes este Belén, que será único en la provincia, no solo por su imponente tamaño, sino también por su diseño detallista y su carácter innovador. La figura de San José alcanzará los 9 metros, mientras que la Virgen María, representada sentada, llegará a los 5,90 metros. Junto al Niño Jesús, conformarán una escena de 7 metros de diámetro iluminada con un sistema especialmente creado para resaltar cada gesto y textura.

Arte monumental con sello local

La obra está elaborada en fibra de vidrio y cuenta con una estructura metálica interior que permite su montaje y desmontaje con facilidad. Detrás de este proyecto se encuentra Vicente Martínez, reconocido artista de Burriana, habitual en el mundo de las fallas y la escultura monumental.

El diputado de Cultura subraya su trayectoria y el objetivo de esta creación: “Trasladar la esencia de la Navidad a todos los rincones de la provincia, convirtiéndose en un símbolo de la festividad y del espíritu de unión”.

Un belén que se escucha, se toca y se comparte

Además de su presencia monumental, el Nacimiento incorpora una experiencia interactiva inédita en Castellón. Bajo el nombre de ‘La Sinfonía del Nacimiento’, la instalación permitirá al público participar a través de 12 campanas distribuidas alrededor de la escena.

Cada campana activará una nota musical acompañada de destellos de luz, y el reto consistirá en coordinarse entre varios participantes para interpretar una breve melodía inspirada en un villancico.

Si el grupo logra completar la melodía, el Belén se transformará: efectos láser, iluminación especial y una secuencia de color envolverán la escena en un espectáculo final. “La plaza se convertirá en un escenario interactivo para todos los públicos que invitará a compartir, jugar y celebrar la Navidad en comunidad”, destaca Alejandro Clausell.

Un nuevo punto de encuentro navideño

El Belén Monumental podrá visitarse del 12 de diciembre al 6 de enero, ofreciendo una propuesta diferente para vivir la tradición navideña a través del arte y la participación. No es este el único belén singular que tiene la provincia, que cuenta con belenes vivientes como el de San José Obrero o el belén costumbrista del Menador de Castelló.