El campo de Castellón pide facilitar la presentación de denuncias para ir contra los robos

Las explotaciones citrícolas de Castellón se encuentran en el momento de mayor actividad, lo que implica un mayor riesgo de robos en los campos. Sin ir más lejos, la semana pasada se daba a conocer cómo unos ladrones robaron 150 kilos de mandarinas de un campo de Burriana, que querían llevarse en el maletero de un coche. Más escandaloso fue lo ocurrido en Nules, donde un grupo de 20 personas fue pillado vaciando una finca haciéndose pasar por una cuadrilla.

Para analizar las incidencias, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, junto a representantes de las fuerzas de seguridad de la provincia, se reunieron con el sector agrario.

Dificultades para denunciar

Como de costumbre, se puso encima de la mesa la necesidad de disponer de más efectivos para proteger los terrenos de cultivo. Además, se destacó un aspecto que frena la efectividad contra los ladrones: presentar una denuncia supone invertir un tiempo que los propietarios afectados no siempre tienen. Si no hay denuncia, no se actúa ni consta en las estadísticas.

Por eso, el secretario general de La Unió Llauradora, Carles Peris, planteó agilizar este paso mediante "la interposición de denuncias telemáticas por actos delictivos en explotaciones agrarias y zonas rurales". Reclama la colaboración entre instituciones para crear un sistema específico de modo que la tramitación "sea fácil y eficiente".

La subdelegada del Gobierno presidió el encuentro entre el sector agrario y las fuerzas de seguridad. / Mediterráneo

Peticiones del sector agrario

Esta petición forma parte de un decálogo de La Unió, que solicita medidas como un control de la compraventa de productos para garantizar la trazabilidad del producto comercializado, el impulso de la guardería rural y un refuerzo de la cooperación entre efectivos de comunidades autónomas limítrofes.

Por parte de la Asociación Local de Agricultores de Nules también incidieron en el aspecto de las denuncias, al tener la sensación de que no llegan a ningún sitio. Recordaron que hay que desplazarse a los cuarteles, y cuando llegan, están cerrados. Informa Mònica Mira.

Por parte de AVA-Asaja Castellón, José Vicente Guinot insistió en la necesidad "de aplicar refuerzos, porque hace falta más gente" en la vigilancia rural. Expuso que ahora existen herramientas tecnológicas como drones, aunque su implantación es progresiva.

Reclamaciones recurrentes

Otras reivindicaciones ya son ampliamente conocidas por las administraciones. "Hay muchas ocasiones en las que las apropiaciones se quedan en la catalogación de hurtos, por lo que no hay acumulación de sanciones; hay que cambiar la legislación", dijo.

El encuentro contó con representantes de cooperativas, la Asociación de Agricultores de Nules y Vallfrut. Por parte de las fuerzas de seguridad acudieron el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín Fernández, el Teniente Coronel Jefe de Operaciones, Joaquín Rebollo González, así como los jefes de las compañías de Burriana, Castellón y Vinaròs y efectivos de los equipos ROCA de las citadas compañías.

"Labor fundamental"

La subdelegada del Gobierno destacó "la labor fundamental e insustituible" de los equipos ROCA de la Guardia Civil. "Su trabajo no solo se centra en la reacción ante el delito, sino en una labor preventiva constante", añadió.

En su intervención aludió a "la cultura de la denuncia, ya que es vital que los agricultores pongan en conocimiento cualquier robo". En cuanto a la agilidad de los avisos, recordó la aplicación AlertCops, destinada a un contacto directo con las fuerzas de seguridad, enviar alertas localizadas e imágenes o vídeos.