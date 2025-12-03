Castellón mantiene su peso en el Consell: Pérez Llorca ficha a Elena Albalat tras la salida de Merino

Castellón mantiene su peso en el Consell. La ondense Elena Albalat Aguilella encabezará la conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tras la remodelación anunciada este miércoles por el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que también incluye el cese de otra castellonense, Ruth Merino, quien estaba al frente de la cartera de Economía y Hacienda.

La crisis del gobierno valenciano contempla además un refuerzo de otro castellonense, Miguel Barrachina, quien asumirá la portavocía del Consell, además de seguir al frente de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Con rango de vicepresidencia seguirá la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, que continuará liderada por el castellonense Vicente Martínez Mus. Llorca creará el Comisionado para la Recuperación, que recaerá sobre Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente. El departamento de Mus, como ha señalado el president, recuperará las competencias en materia de energía.

De esta forma, la provincia mantiene su cupo en el ejecutivo autonómico, al seguir con tras representantes después de los cambios. Lo hace además con la incorporación de Albalat, que resulta de la máxima confianza del secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, y por lo tanto, de la presidenta provincial de los populares, Marta Barrachina.

Tres vicepresidencias

Con todo, el nuevo Consell contará con tres vicepresidencias, con una nueva conselleria incluida, la de Presidencia, que encabezará José Díez, hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos, recuperando un área que llevaba cerca de diez años desaparecida del organigrama de la Generalitat.

Díez, licenciado en Derecho y abogado de la Generalitat, fue director de gabinete de la Conselleria de Infraestructuras con Mario Flores en época de Francisco Camps (2007-2011). Se le considera una persona muy cercana al president. Entre sus responsabilidades estará además la gestión de la Política Lingüística, una de las novedades que surgen de esta nueva estructura. Tendrá tres secretarías autonómicas a su cargo: Henar Molinero como secretaria autonómica de Presidencia; Jacobo Navarro, de Análisis de Políticas Públicas y Vicente Ordaz, de Comunicación.

Más cambios

Díez será vicepresidente segundo por debajo de Susana Camarero quien seguirá como vicepresidenta primera. No obstante, cambian sus competencias. En concreto, llevará Vivienda, Empleo y Juventud, tres elementos que Llorca situó como "clave" en su discurso de toma de posesión. También tendrá Igualdad.

No solo eso. Camarero también pierde la responsabilidad de ser la secretaria del Consell, que asume Díez. Juan Carlos Valderrama, Nuria Martínez Sanchis y Marciano Gómez continúan con sus funciones dentro del Ejecutivo autonómico como consellers de Emergencias, Justicia y Sanitat, respectivamente.

No obstante, Martínez Sanchis pierde las competencias de Función Pública, que regresan a Hacienda, una de las carteras que cambian de dueño. Con la marcha de Ruth Merino, la única consellera con Mazón que sale del Ejecutivo autonómico, quedará en manos de José Antonio Rovira, hasta ahora conseller de Educación. Estas funciones las asumirá Mari Carmen Ortí Ferré, hasta ahora directora de la Universidad Popular de València.