Compromís celebra que el Govern permeta usar el superàvit i reclama reforçar el fons de cooperació a la Diputació
Micó destaca que la rectificació deixa enrere anys de limitacions, però demana permetre major endeutament
Compromís ha celebrat aquest dimecres l’aprovació del decret llei pel qual el Govern finalment permet que els ajuntaments puguen destinar el seu superàvit a inversions financerament sostenibles i ha instat a la Diputació de Castelló, davant la llum verda, a reforçar el fons de cooperació.
Així ho ha defensat la portaveu de Compromís al Congrés, Àgueda Micó, en una roda de premsa a Castelló junt amb el portaveu a la Diputació de Castelló, David Guardiola, on han traslladat que aquesta rectificació suposa “un pas en la bona direcció” després d’anys de limitacions que han impedit als consistoris utilitzar els recursos generats gràcies a la seua bona gestió.
Micó ha destacat que “els ajuntaments són l’administració més pròxima a la ciutadania i la que treballa cada dia en la vida quotidiana de la gent. Era imprescindible que els consistoris sanejats pogueren invertir el seu superàvit en projectes que milloren la vida als nostres pobles i ciutats”.
"Projectes paralitzats per una normativa injusta"
La portaveu al Congrés ha subratllat que aquestes inversions “no afecten la despesa corrent i permeten executar projectes necessaris que estaven paralitzats per una normativa injusta”. La diputada ha recordat que Compromís porta anys reclamant aquesta flexibilitat i que la decisió del Govern “corregeix una postura que havia limitat l’acció política de les administracions públiques que no són la central”.
Tanmateix, els valencianistes adverteixen que aquesta rectificació “es queda curta” si no va acompanyada d’un canvi en la distribució de la capacitat d’endeutament entre administracions. Micó ha insistit que “no té sentit que el Govern central es quede amb el 90% de la capacitat d’endeutament quan són les comunitats autònomes les que sostenen l’estat del benestar i gestionen els serveis públics essencials”.
Compromís defensa que la senda del dèficit s’ha de modificar per permetre que les autonomies disposen de la capacitat d’endeutament necessària. “La nostra proposta era que, de mitjana, al voltant del 60% de l’endeutament corresponguera a les comunitats autònomes. En el cas dels territoris infrafinançats, com el País Valencià, reclamàvem que aquest percentatge arribara al 90%. No podem continuar acceptant un sistema que perpetua desigualtats”, ha afirmat Micó.
La diputada valenciana ha reiterat que continuarà reclamant la reforma del sistema de finançament autonòmic que garantisca la anivellació i permeta a totes les comunitats atendre adequadament les seues competències. “No val que tornen a portar el mateix decret aquesta setmana; si la ministra Montero i el Govern volen el nostre suport, hauran de canviar la senda del dèficit i incrementar la capacitat de deute disponible per a les autonomies”, ha conclòs Micó.
"Castelló, una de les més perjudicades pel finançament"
Per part seua, el portaveu de Compromís en la Diputació, David Guardiola, ha denunciat que Castelló “és sempre una de les més perjudicades pels diferents sistemes de finançament”, tant en el repartiment estatal com en els pressupostos generals, on la baixa població i el menor pes polític acaben situant-se “a la cua en renda per càpita, inversions i infraestructures”. També ha criticat que la Generalitat “manté aquesta mateixa dinàmica”, especialment en l'etapa actual, i ha recordat que enguany no hi haurà nous comptes autonòmics perquè el govern valencià ha decidit prorrogar-les.
Davant aquest escenari, ha valorat positivament el decret aprovat pel govern espanyol, que aporta liquiditat a les entitats locals, encara que no resol el model de finançament. “No és la reforma que necessitem, però sí una injecció que permet als ajuntaments i a la Diputació guanyar un poc de marge”, ha explicat.
Per això, el grup reclama que la nova liquiditat derivada del decret es destine a reforçar el Fons de Cooperació Municipal. “És el mecanisme que fa arribar els recursos directament als municipis, i ara és més necessari que mai”, ha defensat Guardiola. A més, sosté que només així es poden garantir polítiques per a l'impuls de l'habitatge i inversions hídriques, que no quedaran cobertes en els pressupostos aprovats per la Diputació, als quals considera “insuficients, poc ambiciosos i de final de cicle”.
