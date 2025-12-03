Compromís cree que el nuevo gobierno de Pérez Llorca "es una sombra alargada del president más negligente"

Compromís considera que el nuevo gobierno valenciano anunciado este miércoles por el president, Juanfran Pérez Llorca, "es una continuidad del Consell de Carlos Mazón".

Así se ha pronunciado la diputada autonómica de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz, quien ha apuntado que "de hecho hay dos personas que, a estas alturas, en lugar de ser consellers tendrían que estar declarando frente a la jueza de la dana, como Susana Camarero, que el pasado 29 de octubre abandonaba a las personas más vulnerables para ir a entregar premios, y como José Antonio Rovira, un conseller que a la una del mediodía abandonó al alumnado y profesorado para ir a hacer vida familiar a Alicante".

"Solo ejecuta el 2% del presupuesto"

"A este despropósito, se une que se sube de galones a Barrachina, que será el nuevo portavoz del gobierno. Un conseller que supuestamente venía a salvar a la agricultura valenciana, pero que a estas alturas ha demostrado que ha sido incapaz de ejecutar su propio presupuesto de Agricultura, con solo el 2%", ha añadido Ruiz.

"Es un absoluto despropósito el anuncio de hoy del nuevo president de la Generalitat, que ha intentado lavar la cara de una nueva corporación, haciendo creer que no es una continuidad de Carlos Mazón, pero sigue siendo una sombra alargada del president más negligente de la historia valenciana", ha concluido la diputada de la coalición valencianista.