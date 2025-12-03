¿Quién es Elena Albalat, la castellonense que asume la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia?

La ondense Elena Albalat resulta la nueva incorporación de la provincia de Castellón al Consell tras la remodelación puesta en marcha por el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, quien le ha situado al frente de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.

Hasta el momento, Albalat estaba al frente de la Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario, a la que llegó en el 2024 tras ejercer como directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico de la Generalitat valenciana desde el cambio de gobierno del 2023. El salto a consellera se produce, por lo tanto, después de sumar experiencia en el ámbito de las careras que liderará.

Desde el municipalismo

La experiencia en las administraciones públicas de la castellonense, sin embargo, se remonta al 2011 y procede del municipalismo, pues fue entonces cuando accedió como concejala al Ayuntamiento de Onda, su localidad, cargo que ocupó hasta que pasó a la administración autonómica en los últimos comicios.

En el ámbito político, además de su nueva responsabilidad como consellera, Elena Albalat ejerce la vicesecretaría de Acción Social en el Comité de Dirección del PP de la provincia de Castellón. La ondense resulta una persona de total confianza del secretario general del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, y, por lo tanto, de la presidenta provincial de los populares, Marta Barrachina.

Cabe recordar que Albalat se alineó junto a Aguilella y dio su apoyo a Barrachina cuando la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, también se postuló para presidir el PP de Castellón. Un proceso orgánico que, aunque terminó con una candidatura única (con Barrachina al frente), generó una fuerte división del partido en Onda.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Albalat ha desarrollado trabajos en comunicación corporativa, formación en certificados de profesionalidad y gestión pública, aportando una visión transversal, humana y eficaz a su labor institucional. Cuenta además con un máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación y el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Universitat Politècnica de València (UPV).

En el lado más social, la nueva consellera castellonense se define como amante de los animales. También ha realizado voluntariado internacional con la oenegé Karit Solidarios por la Paz.