El PP cree "prioritarias" las responsabilidades asumidas por castellonenses en el nuevo Consell

El Partido Popular de Castellón ha destacado, tras conocerse la composición del nuevo Consell que lidera Juanfran Pérez Llorca, que "las responsabilidades asumidas por representantes de Castellón son prioritarias".

El ejecutivo autonómico contará, en su nueva etapa, con tres castellonenses, con la incorporación de Elena Albalat como consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia. La ondense se suma al vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; y al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y nuevo portavoz, Miguel Barrachina.

Unas áreas, en las que, para la presidenta de la Diputación y del PP de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, "debemos volcarnos para mejorar la vida de la gente y generar más bienestar, mejores servicios y más oportunidades, no solo para nuestra provincia, sino para toda la Comunitat Valenciana”.

"Llorca garantiza políticas para el desarrollo de la provincia"

Marta Barrachina afirma que el president Juanfran Pérez Llorca “conoce perfectamente la provincia de Castellón y va a garantizar la estabilidad y las políticas que defienden el desarrollo de la provincia y el bienestar de los castellonenses”.

Además, la presidenta provincial del PPCS ha puesto en valor “el programa de Gobierno del nuevo president de la Generalitat, porque es amplio, está centrado en políticas de libertad, respeto a las tradiciones, impulso económico y social, rebajas fiscales, mejora de los servicios públicos, vivienda accesible y reivindicación de infraestructuras, agua y un sistema de financiación adecuado”.

“El trabajo del PP y la política de la libertad que encarna el president Juanfran Pérez Llorca permitirán que sigamos transformando nuestra provincia y nuestra Comunitat Valenciana”, ha subrayado Marta Barrachina.