El PSPV asegura que Castellón “no puede esperar nada” del nuevo Consell y alerta de la "inestabilidad total"

El PSPV-PSOE de Castellón señala que el nuevo Consell anunciado por el president, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles “nace sin los pilares básicos de un gobierno serio y comprometido con Castellón”.

El secretario general socialista, Samuel Falomir, ha asegurado que “la provincia no puede esperar nada de un ejecutivo que es heredero del peor gobierno democrático de la Comunitat Valenciana y que lleva discriminándonos desde 2023 de la mano de Vox”.

Falomir ha recordado que estamos ante el quinto ejecutivo en una sola legislatura, un hecho que confirma “la inestabilidad total y la crisis política permanente” que vive la Comunitat Valenciana "desde que el PP y Vox gobiernan juntos". En este sentido, ha remarcado que, descontando las caras nuevas, “es el mismo PP que ha excluído nuestra provincia de las prioridades del Consell desde el minuto uno con el cierre de aulas, la pérdida de médicos, el aumento de las listas de espera, los retrasos en el pago de la dependencia y la nula voluntad de invertir en infraestructuras en nuestras comarcas”. “Podrán jugar a marear todo lo que quieran, pero nada cambiará en sus políticas”, ha incidido.

"Nada creíble"

El dirigente provincial ha explicado, en referencia a los grandes ejes del gobierno de Pérez Llorca, que “no resulta nada creíble que ahora el PP quiera hacer de la vivienda o de las políticas juveniles su prioridad”. Al respecto, ha subrayado que se trata del "mismo PP que lleva dos años actuando como un ariete contra el derecho constitucional a una vivienda digna, bloqueando la aplicación de la ley estatal que ayudaría a bajar los precios del alquiler e impidiendo cualquier regulación que dé un respiro a las familias jóvenes".

La dirección provincial también ha remarcado que el Consell “empieza con mal pie” por la decisión del presidente del Consell de "premiar al ala más dura del PP" con el cargo de portavoz del Consell en manos de Miguel Barrachina, y por mantener en su estructura a la vicepresidenta Susana Camarero, que pierde las competencias de residencias, "lo que podría considerarse una desautorización velada y una manera de protegerla tras una gestión nefasta que acabó con decenas de personas ahogadas por la dana". “Tampoco es una buena noticia que quien ha paralizado todas las residencias, centros de día y puntos de atención de la provincia como directora general, Elena Albalat, sea precisamente quien ascienda a consellera”, ha señalado Falomir.

Para el dirigente socialista, “el gobierno del PP que hoy empieza a andar es el mismo que mantiene abierta la guerra contra el valenciano, contra la comunidad educativa, contra el personal sanitario y contra cualquier persona que piense diferente”. “Ahora activarán su maquinaria mediática para vender el nuevo Consell como una nueva era de cambio para la Comunitat Valenciana, pero no lo es. Es el mismo PP de siempre, solo que con distinto collar”, ha sentenciado.