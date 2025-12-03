Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón

La plaga de jabalís se extiende aún más por la provincia de Castellón. La última actualización de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica eleva a 440 los municipios afectados por la superpoblación de cerdo salvaje en la Comunitat, de los que 97 corresponden a la provincia de Castellón.

Esto supone que siete de cada diez municipios de Castellón (71%) están afectados por la superpoblación. Son 21 municipios más que en la anterior actualización, que data de 2023. En medio de la alarma que genera el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectada en Barcelona -por el momento no hay ningún caso en Castellón- el sector ganadero, la industria alimentaria y el comercio exterior exigen a las administraciones públicas que aumenten los planes de contingencia ante la preocupante situación que acarrea la peste porcina.

Superpoblación

La Conselleria de Medio Ambiente ha cuantificado en 42.700 ejemplares la población de cerdo salvaje en la provincia de Castellón. De hecho, dicho informe constata que la población de jabalíes ha ido a más, pues el año pasado se cifró en 39.525 ejemplares. Y ello a pesar de que en la última campaña se registró una cifra récord de capturas, con 13.504, lo que supone un 12,5% más que el anterior, que fue también de récord.

Preocupación en el sector ganadero provincial

En el sector porcino castellonense la tensión es máxima, de hecho, tanto por el temor al contagio, como por el posible impacto que tendría sobre las exportaciones. De los 1,1 millones de cerdos que hay censados en las granjas de la Comunitat 630.085 están en Castellón, según los últimos datos de la Conselleria de Agricultura y Ganadería. Les Coves de Vinromà, con algo más de 70.000 cabezas, y Morella, con 42.000, son los municipios de la provincia donde el porcino tiene más peso. Les siguen Vall d’Alba, la Salzadella o Les Useres.

Colaboración de la caza

Mientras, desde la Federación de Caza de la Comunitat recuerdan, ante los casos de peste porcina africana detectados en Cataluña, que el papel del cazador es clave en la detección temprana, la comunicación de hallazgos sospechosos y la colaboración con los servicios veterinarios oficiales, especialmente en un contexto en el que la vigilancia del jabalí silvestre resulta determinante.

Desde la entidad señalan que esta enfermedad viral no se transmite a las personas, pero provoca la muerte de cerdos y jabalíes. Por el momento, no hay casos detectados en la Comunitat Valenciana, solo en Cataluña. Aun así, conviene no bajar la guardia y comparte unos consejos básicos para evitar la expansión de esta enfermedad altamente contagiosa.