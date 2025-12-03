Vox recuerda que su apoyo al Consell "no es un cheque en blanco"
Massó evita valorar los nombramientos en el ejecutivo autonómico: "Lo que nos importa son las políticas que desarrollen y el cumplimiento de los compromisos"
Vox ha descartado entrar a valorar el nuevo Consell, aunque ha afirmado que su apoyo "no es un cheque en blanco". Su presidenta en Castellón, Llanos Massó, ha señalado que "como ya dijimos cuando se nos preguntó por el candidato a la investidura, Vox no valora personas. A nosotros lo que nos importa son las políticas que esas personas desarrollen y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y por tanto no vamos a entrar a valorar al nuevo Consell".
"Estaremos vigilantes"
Massó, sin embargo, ha añadido que "como también hemos dicho, el apoyo al señor Pérez Llorca no es un cheque en blanco y estaremos vigilantes para que se cumplan dichos compromisos". Con todo, cree que en la Comunitat Valenciana "se ha actuado con responsabilidad" y "ojalá sucediera así en otras regiones donde el PP se niega a apoyar las mismas medidas que sí apoya en la Comunitat".
"El tacticismo político del PP en otras regiones ha abocado a las mismas a unas elecciones anticipadas en vez de trabajar por el futuro de sus habitantes", ha concluido la presidenta de Vox en Castellón.
