¿Qué alcaldes no cobran por su cargo? Los 31 ediles de Castellón que no ganan nada

En el imaginario colectivo, ser alcalde implica disponer de un sueldo estable, un despacho y una agenda repleta de actos institucionales. Pero la realidad en la provincia de Castellón desmonta el tópico por completo. Hasta 31 alcaldes y alcaldesas dirigen sus ayuntamientos sin cobrar absolutamente nada, según el último Informe ISPA 2025, que recoge las retribuciones percibidas durante 2024 por los regidores municipales remitidas por los propios ayuntamientos al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La cifra convierte a Castellón en la provincia en la que más municipios funcionan con alcaldes sin salario en ámbito autonómico, pues en la vecina Valencia son 28 los ediles que no cobran, siendo 9 los que ejercen su cargo 'por amor al arte' en Alicante, siendo esta una de las cifras más bajas de un país en el que el 'top 5' de provincias con más alcaldes sin sueldo lo ostentan Salamanca (246), Burgos (201), Teruel (178), Ávila (153) y Zaragoza (142).

Los datos, complementados con el Sistema de Información Local, permiten dibujar un mapa preciso: desde el Alto Palancia hasta Els Ports o el Maestrat, la ausencia de sueldo se reparte entre comarcas, colores políticos y realidades demográficas muy distintas.

Un listado que sorprende por su amplitud

Entre los 31 municipios donde el alcalde no percibe ni un euro figuran nombres como Aín, Almedíjar, Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, Ayódar, Barracas, Bejís, Benafer, Benafigos o Castell de Cabres, uno de los pueblos más pequeños de la Comunitat Valenciana.

Municipios en los que sus alcaldes no cobran Aín

Almedíjar

Arañuel

Ares del Maestrat

Argelita

Ayódar

Barracas

Bejís

Benafer

Benafigos

Castell de Cabres

Fanzara

Fuente la Reina

Fuentes de Ayódar

Llucena

Montanejos

Navajas

Orpesa

Palanques

Sacañet

La Salzadella

Sot de Ferrer

Teresa

Torralba del Pinar

Vallat

Vallibona

Vilanova d'Alcolea

Vilar de Canes

Villanueva de Viver

Sorita

Zucaina

También aparecen ayuntamientos de mayor peso comarcal como Orpesa, Llucena, Montanejos o Navajas, cuya gestión exige una actividad institucional muy superior pese a no estar remunerada. A ellos se suman localidades como Fanzara, Vallibona, Palanques, Teresa, Sot de Ferrer, Villanueva de Viver, Zucaina o La Salzadella, entre otros. Un mosaico político plural, con alcaldes del PP, PSPV-PSOE, Compromís o candidaturas independientes, que comparten la misma particularidad: trabajan sin percibir sueldo alguno.

Especialmente curioso es el caso del alcalde de Orpesa, Rafael Albert (PP), que pese a ejercer el cargo en un municipio de 11.785 habitantes según los últimos datos del INE -cifra que aumenta considerablemente en periodo vacacional- no cobra un salario municipal por el ejercicio de su cargo. En las cifras gubernamentales aparece que el alcalde de Orpesa percibe 58.079,98 euros con dedicación exclusiva. Aclarar que eso se debe a que los datos corresponden a 2024, cuando la vara de mando estaba en manos de Araceli de Moya (Ciudadanos).

En muchos de estos municipios, los ayuntamientos optan por regidores “sin dedicación”, una categoría en la que no existe retribución fija. Los alcaldes atienden el cargo en su tiempo libre, compatibilizándolo con otros trabajos y asumiendo la gestión municipal como un deber hacia su comunidad. Este fenómeno se da especialmente en pueblos con presupuestos muy reducidos, donde mantener una nómina municipal supondría renunciar a inversiones básicas o servicios esenciales.