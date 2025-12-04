Cambio brusco en Castellón: Este es el sorprendente tiempo que Aemet predice para el puente

Castellón encara un puente de la Constitución marcado por un giro meteorológico tan abrupto como inusual para estas fechas. Tras varios días de heladas en el interior —con mínimas que este jueves han caído hasta los –1,3 ºC en Herbers y Sorita, o los –1,1 ºC en Morella— y un ambiente plenamente invernal en toda la provincia, llega ahora una subida térmica que llevará a vivir un ambiente casi primaveral en pleno diciembre. El contraste será especialmente evidente en zonas de costa.

La situación viene provocada por la llegada de una masa de aire subtropical anormalmente cálida para esta época del año, que cubrirá gran parte de España entre el sábado y el miércoles. Según las previsiones, la dorsal anticiclónica se instalará sobre la Península, frenando las lluvias y empujando los termómetros hacia valores impropios del comienzo de diciembre. En Castellón, las máximas podrían alcanzar 22–24 ºC, acompañadas de mínimas muy suaves que reducirán al mínimo el riesgo de heladas.

Este ascenso térmico contrasta con los episodios recientes de nieve, temporal marítimo y viento que todavía hoy mantienen en alerta a media España. Mientras en el Pirineo aragonés continúan las restricciones por nevadas y en el Cantábrico se registran olas de hasta seis metros, en cuestión de horas buena parte del territorio vivirá un ambiente estable, seco y más propio de primavera. La provincia de Castellón será una de las zonas donde el cambio más se hará notar.

Temperaturas máximas este jueves Vinaròs: 15,6

Sant Jordi: 15,1

Benicarló: 14,8

Peñíscola: 14,6

Càlig: 14,5

Nules: 14,4

El sábado, coincidiendo con el arranque del puente, las temperaturas repuntarán de forma clara: ciudades mediterráneas como Valencia, Alicante o Murcia podrían situarse entre los 23 y 25 ºC, y Castellón se moverá en valores muy similares. Incluso en el interior, donde estos días se han registrado mínimas bajo cero, el ambiente será templado, con jornadas que superarán holgadamente los 15 ºC. Para muchos, el contraste se convertirá en un “segundo veranillo” inesperado en mitad del invierno climático.

Temperaturas previstas por para este sábado 6 en la provincia. / AEMET

Entre el domingo y el lunes, el panorama se consolidará con tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país. Solo Galicia, el Cantábrico y algunos puntos de montaña verán lluvias débiles. En la Comunitat Valenciana, las máximas se mantendrán entre 19 y 22 ºC, incluida Castellón, que volverá a rozar los 20 ºC sin esfuerzo.

Este episodio cálido también tendrá efectos en la montaña. Con la entrada de aire templado, la cota de nieve se disparará por encima de los 2.000 metros, favoreciendo la fusión de la nieve reciente acumulada en sierras del interior. Un cambio que llega justo cuando varias estaciones de esquí afrontaban el arranque de temporada con optimismo tras las últimas nevadas.