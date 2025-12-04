Los cazadores de Castellón reforzarán las batidas de jabalí para ‘levantar un muro’ con Cataluña y evitar la entrada de la peste porcina.

La detección de la peste porcina africana en Cataluña, cuyo origen apunta a un bocadillo de embutido contaminado por el virus, arrojado a una papelera y devorado por los jabalís que se alimentan de las basuras humanas en la zona del parque natural de Collserola, en Barcelona, ha situado al colectivo de cazadores en primera línea con el objetivo de evitar a toda costa que la enfermedad entre en la Comunitat Valenciana e impacte de lleno en el sector porcino.

El Consell ha puesto en marcha un cordón sanitario en el norte de Castellón para frenar el posible paso de jabalís desde Cataluña hacia la Comunitat. La actuación, que se coordinará con los cazadores de la provincia, consistirá básicamente en levantar una barrera con la comunidad vecina mediante el incremento de las batidas y la instalación de jaulas para capturar animales. «Lo que nos han trasladado desde la Conselleria es que van a hablar con los clubs para ampliar las batidas y avanzarlas en el tiempo, unas medidas que afectan principalmente al norte de la provincia. Si entra la enfermedad en la Comunitat será por ahí y, además, en esa zona hay una gran concentración de granjas de porcino», explica Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.

Casi 43.000 cerdos salvajes

El trabajo que tienen por delante los cazadores es titánico, ya que el objetivo de la Generalitat es reducir a la mitad la población de cerdos salvajes. En Castellón, y según los últimos datos de la Conselleria de Medio Ambiente, hay 42.700 ejemplares y en 97 municipios de la provincia existe sobrepoblación. «El problema es que llegamos diez años tarde. Hace mucho tiempo que los cazadores estamos advirtiendo de la proliferación de los cerdos salvajes y hasta hace dos años no se ha hecho nada», lamenta Martínez.

Pese a que en los últimos años las batidas han ido a más (13.504 capturas en la última campaña, un 12,5% más que el año anterior), la población de jabalís no deja de crecer. «En la Comunitat se ha pasado de 47.000 a 54.000 animales abatidos en un año, pero hay que tener en cuenta que hasta hace unos poco años las capturas eran escasas y todo eran impedimentos», dice la presidenta de la Federación.

Los cazadores han ofrecido a la Conselleria su predisposición, pero piden ayudas que compensen la inversión extra que van a tener que hacer. «Lo ideal es que la ayuda sea por cada jabalí abatido y que el destinatario sea el cazador o el club», describe Martínez.

La Generalitat aún no tiene clara la formula, pero hay algunas comunidades que ya han puesto cifras encima de la mesa. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, aprobó ayer un decreto ley para incentivar la caza del jabalí en la comunidad, una norma que incluye una subvención a los titulares del coto 30 euros por jabalí abatido y 25 euros por jabalí entregado a los centros de recogida de carne de caza. «Es una buena medida y podría servir de ejemplo», añade.