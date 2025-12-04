El empleo toca máximos en Castellón: los sectores que más suben y bajan en el último mes

La recta final del año está siendo favorable para el empleo en Castellón. En noviembre, más de 700 personas se desapuntaron de las listas del paro, un descenso que vuelve a acercar a la provincia a mínimos de los últimos años. Pero el dato más positivo se encuentra en las afiliaciones a la Seguridad Social: por segundo mes consecutivo se bate el récord histórico de cotizantes, con casi 267.000 personas, gracias al crecimiento del 1,76%, la tercera mejor provincia de España.

El secretario general de Comisiones Obreras, Albert Fernández, destacó que hay "un buen momento para el mercado laboral de Castellón, con 11.000 parados menos en los últimos cinco años".

Sectores que impulsan el empleo

El análisis de la afiliación por sectores económicos arroja más luz sobre las circunstancias que han acompañado a estos números. Ha sido el comercio el que más empleo ha sumado, con 1.792 personas más, debido al inicio de la campaña de Navidad y el impacto del Black Friday. En estos momentos hay más de 45.000 trabajadores en este ámbito, cifra que se espera mantener hasta el comienzo de las rebajas de invierno. "La Navidad siempre es un periodo que anima a la mejora del empleo", apunta el líder provincial de UGT, Vicente Chiva.

Relacionado con este apartado está el incremento de 201 personas en transporte y almacenamiento. El auge del comercio electrónico y la intensificación de la actividad en estas fechas explican esta mejora.

Efecto de la campaña citrícola

Otro factor estacional que explica este auge tiene que ver con el momento álgido de la campaña citrícola. En un mes se han incorporado 234 afiliados más, lo que supone un incremento de casi el 6% en apenas 30 días. Pese a ello, la comparación interanual refleja el descenso de producción marcado por la fuerte granizada del pasado verano: en noviembre de 2023 había 4.325 cotizantes, casi 100 más que ahora.

Descensos con matices

Casi todos los sectores mejoran, pero hay alguno que experimenta caídas. El más relevante es la hostelería, debido al fin de la temporada vacacional: 1.829 empleos destruidos.

Eso sí, una perspectiva más amplia indica una desestacionalización creciente en la provincia, apuntada por organizaciones sectoriales y sindicatos. Al cierre de noviembre había 680 afiliados más que hace un año, lo que sugiere que la temporada se alarga y con ella los periodos de contratación.

La compañía de recursos humanos Randstad ha hecho sus estimaciones de contrataciones para la inminente campaña navideña. Con respecto a las festividades del pasado año, Castellón experimentará un aumento del 10,4%, con 5.490 firmas. Este porcentaje duplica las previsiones para el conjunto de la Comunitat, que se quedan en el 4,7%, con 45.210 incorporaciones.

Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad, recuerda que estas semanas son uno de los momentos de "mayor dinamismo en el mercado laboral", con un notable incremento de contrataciones impulsado por el consumo y la actividad de sectores clave como comercio, logística y hostelería. Los cálculos para el final de 2025 y comienzo de 2026 se justifican, según Hervás, por "la buena marcha de la economía y el consumo".

Sectores con mayor demanda

Son el comercio, la logística y la hostelería las actividades económicas que requerirán de más personal. En lo referente al negocio en bares y restaurantes, Mediterráneo ya señaló que los empresarios tienen dificultades para cubrir todas las necesidades laborales de estas fechas, debido al incremento de comidas y cenas familiares, además de los tradicionales ágapes de empresa.

Las empresas de trabajo temporal serán decisivas para cumplir con esta demanda creciente de personal.