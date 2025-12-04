Educación
Empresas e institutos de Castellón conectan para acoplar los perfiles de FP al mercado laboral
Más de 100 personas de empresas punteras de diferentes sectores estratégicos se citan en la Escola d'Hosteleria en las jornadas ‘Tejiendo futuro’
Conectar territorio, talento y empresa para actualizar los perfiles de los profesionales técnicos que saldrán de la FP en Castellón es el objetivo de las jornadas 'Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio', en las que empresas e institutos de la provincia intercambian perspectivas cara a la empleabilidad del estudiantado para diseñar las necesidades del mercado laboral y la industria.
Las citas, primero en el IES Honori Garcia de la Vall y ayer en la Escola d'Hosteleria de Castelló, pasan hoy por el CIPFP de Benicarló y el día 17 por el IES Alto Palancia, en Segorbe, organizadas por la Generalitat, a través de la Dirección General de FP, y con la colaboración de la fundación CaixaBank Dualiz, impulsan 20 consejos territoriales, uno por comarca, en un proceso participativo que reunirá en toda la Comunitat a más de un millar de representantes de empresas, centros educativos, agentes de empleo, administraciones locales y entidades sociales con el objetivo de definir las necesidades de talento y orientar la oferta de FP al desarrollo económico de cada comarca.
Las jornadas, agrupadas bajo el lema 'Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio', buscan reforzar el papel estratégico de los consejos territoriales de FP como espacios de diálogo, coordinación y planificación de la oferta formativa en función de las necesidades socioeconómicas del entorno.
Necesidades reales por comarca
En varias mesas de trabajo y con ponencias de expertos, empresas punteras de sectores estratégicos, como por ejemplo, Simetria o Nealis, trabajaron junto a representantes de los IES convocados en generar sinergias para impulsar proyectos de FP dual y fortalecer la orientación profesional, diagnosticar las necesidades de talento de cada comarca, identificando perfiles clave y sectores estratégicos; y diseñar líneas de acción concretas para orientación, FP Dual y empleabilidad, reforzando la competitividad del tejido productivo, según informan fuentes de Caixabank.
Y son precisamente esos consejos territoriales los que se dedican a adecuar la oferta de FP a las necesidades reales de cada zona, racionalizar el mapa de titulaciones y microformaciones, impulsar la FP Dual y los procedimientos de acreditación, proponer adaptaciones curriculares derivadas de la nueva Ley de FP, y mejorar la orientación profesional y la empleabilidad.
