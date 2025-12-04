Empresas e institutos de Castellón conectan para acoplar los perfiles de FP al mercado laboral

Conectar territorio, talento y empresa para actualizar los perfiles de los profesionales técnicos que saldrán de la FP en Castellón es el objetivo de las jornadas 'Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio', en las que empresas e institutos de la provincia intercambian perspectivas cara a la empleabilidad del estudiantado para diseñar las necesidades del mercado laboral y la industria.

Las citas, primero en el IES Honori Garcia de la Vall y ayer en la Escola d'Hosteleria de Castelló, pasan hoy por el CIPFP de Benicarló y el día 17 por el IES Alto Palancia, en Segorbe, organizadas por la Generalitat, a través de la Dirección General de FP, y con la colaboración de la fundación CaixaBank Dualiz, impulsan 20 consejos territoriales, uno por comarca, en un proceso participativo que reunirá en toda la Comunitat a más de un millar de representantes de empresas, centros educativos, agentes de empleo, administraciones locales y entidades sociales con el objetivo de definir las necesidades de talento y orientar la oferta de FP al desarrollo económico de cada comarca.

Jornada de Caixabank Dualiza en la Escola d'Hosteleria de Castelló. / Erik Pradas

Las jornadas, agrupadas bajo el lema 'Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio', buscan reforzar el papel estratégico de los consejos territoriales de FP como espacios de diálogo, coordinación y planificación de la oferta formativa en función de las necesidades socioeconómicas del entorno.

Necesidades reales por comarca

En varias mesas de trabajo y con ponencias de expertos, empresas punteras de sectores estratégicos, como por ejemplo, Simetria o Nealis, trabajaron junto a representantes de los IES convocados en generar sinergias para impulsar proyectos de FP dual y fortalecer la orientación profesional, diagnosticar las necesidades de talento de cada comarca, identificando perfiles clave y sectores estratégicos; y diseñar líneas de acción concretas para orientación, FP Dual y empleabilidad, reforzando la competitividad del tejido productivo, según informan fuentes de Caixabank.

Y son precisamente esos consejos territoriales los que se dedican a adecuar la oferta de FP a las necesidades reales de cada zona, racionalizar el mapa de titulaciones y microformaciones, impulsar la FP Dual y los procedimientos de acreditación, proponer adaptaciones curriculares derivadas de la nueva Ley de FP, y mejorar la orientación profesional y la empleabilidad.