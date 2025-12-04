Impulso al bienestar social de la Diputación de Castellón: ayudas más de 570.000 € a para 57 entidades

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado el reparto de las subvenciones para el mantenimiento y desarrollo de proyectos de bienestar social que contengan iniciativas de salud y prevención, de promoción de envejecimiento activo o de conciliación familiar. En un impulso al de Bienestar Social, el ente provincial ha aprobado la concesión de más de 570.000 euros en ayudas para 57 entidades sectoriales de la provincia.

La Junta de Gobierno provincial ha aprobado esta semana ayudas que se concretan en 571.135,20 euros y están dirigidas a entidades que “realizan un papel imprescindible en la atención a las personas más vulnerables y, en muchos casos, llegan donde desde las instituciones no podríamos hacerlo”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Esta línea de ayudas “forma parte de nuestro compromiso por crear una base sólida de progreso y bienestar de los castellonenses y desde la Diputación seguiremos priorizando el apoyo a las personas, colectivos y asociaciones más necesitadas de la provincia”, ha subrayado la dirigente provincial.

Salud y prevención

Con más detalle, por lo que hace a las iniciativas en materia de salud y prevención, están dirigidas a personas vulnerables o con riesgo de exclusión social; a la mejora de las condiciones de vida relacionadas con salud física y psíquica; y las dirigidas a la prevención, tratamiento y/o reinserción en problemáticas vinculadas a las conductas adictivas.

En las iniciativas de promoción del envejecimiento activo, se enmarcan programas de actividades para la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal; y el mantenimiento de servicios de atención a patologías asociadas al envejecimiento.

Las iniciativas de conciliación familiar, educación e infancia responden a programas de prevención e intervención en los ámbitos de la infancia y la adolescencia; y a proyectos que promueven acciones para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar especialmente en familias en situación de vulnerabilidad.

Urgencia social

Por último, dentro de las actividades sociales (atención necesidades básicas de inserción sociolaboral y social, voluntariado y formación en el ámbito de bienestar social, se incluyen iniciativas relativas a la cobertura de necesidades básicas y situaciones de urgencia social; iniciativas en materia de inserción sociolaboral y de integración social, de población en riesgo de exclusión social, de población inmigrante y de minorías étnicas, preferentemente en entornos rurales; la promoción de la solidaridad y el voluntariado social en temáticas vinculadas al Bienestar Social; acciones de formación, innovación e investigación en el ámbito del Bienestar Social.

La presidenta Marta Barrachina ha subrayado que “concedemos estas ayudas a las asociaciones sociales porque son precisamente ellas las que más necesitan nuestra ayuda para poder llevar a cabo su labor social”.

Generar una "igualdad real"

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha recordado además las subvenciones destinadas a entidades sectoriales de la provincia para el mantenimiento y desarrollo de proyectos, “forman parte de las acciones impulsadas para crear una base sólida de bienestar y progreso en la vida de las personas y con el objetivo de generar igualdad real, efectiva y soluciones, priorizando el apoyo a las personas, colectivos y asociaciones más necesitadas de la provincia”.

En ese sentido, la diputada provincial ha recordado que, también dirigida a entidades sectoriales es la convocatoria de subvenciones destinada al mantenimiento de servicios de transporte adaptado prestado por entidades sectoriales y cuyo importe asciende a 150.000 euros. “Un servicio que impulsamos desde la Diputación y que consideramos fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio y fomentar la inclusión y la autonomía personal”. La diputada responsable del área ha incidido en que “con estas ayudas reforzamos nuestro compromiso por eliminar barreras y potenciar la inserción educativa y social de los centros especializados”.