La pesca de Castellón se harta de los recortes de Bruselas: «Quieren matar al sector»

No hay marcha atrás. La Comisión Europea volverá a asestar otro golpe a la pesca de arrastre de Castellón y en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca del 11 y 12 de este mes propondrá que en 2026 cada embarcación disponga de solo 9,7 días para salir a faenar, una cifra que podría elevarse si el sector incorpora nuevas medidas de sostenibilidad, entre ellas la instalación de puertas voladoras o vedas permanentes en determinadas zonas de la costa mediterránea.

Los presidentes de las cofradías de pescadores del Mediterráneo español, entre ellos el de la federación de Castellón, mantuvieron este miércoles en Madrid una reunión con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera, para preparar la cita de la semana que viene, una cumbre en la que se negociará y votará el denominado esfuerzo pesquero , es decir, la cantidad de días en que los barcos pueden salir al mar). Y el mensaje que trasladaron los responsables de pesca del Ministerio fue todo menos optimista. Contra todo pronóstico, y pese a las buenas palabras del Comisario Costas Kadis y también a pesar de que los informe científicos son favorables y concluyen que se está recuperando la pesquería, Bruselas va a proponer otro drástico recorte. «Nos están tomando el pelo», avisa Luis García, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón (Fedcopesca).

Los altos cargos del Ministerio explicaron a los pescadores que Europa justifica la nueva reducción de jornadas en el descenso de la población de cigalas en algunas zonas del Mediterráneo. «Nos parece una broma, ya que el peso de las cigalas en el total de nuestras capturas es ínfimo», explica.

La propuesta de la Comisión supone otro varapalo para el sector y desde el Ministerio avanzaron que van a negociar hasta el último segundo. El problema es que para que Bruselas abra un poco la mano los arrastreros tendrán que poner en marcha nuevas medidas. Este 2025 han tenido que adaptar las mallas para poder pescar una media de 130 días (la propuesta de la CE eran 27 jornadas) y ahora van a tener que apretarse más. «Es todo un sinsentido», lamenta el secretario de Fedcopesca, que pide a Bruselas que diga la verdad. «Que nos digan de una vez que lo que quieren es cargarse el sector y acabaremos antes».

En los próximos días los pescadores de Castellón analizarán la propuesta europea y, al igual que sucedió el año pasado, no descartan acciones de protesta.