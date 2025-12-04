PortCastelló multiplica por cuatro el tráfico con Argelia y aumenta un 63 % los contenedores.

El puerto de Castellón consolida en 2025 la recuperación del mercado argelino con importantes crecimientos. En el acumulado de enero a octubre, el tráfico total con Argelia ha pasado de 70.800 toneladas en 2024 a más de 303.000 toneladas en 2025, lo que supone un aumento del 329%. El incremento es especialmente notable en contenedores, uno de los tráficos estratégicos del puerto. Así, Argelia pasa de 3.800 TEUs a más de 6.100 en lo que va de año, lo que representa un crecimiento del 63 %.

Estos datos confirman el resurgimiento de un mercado tras el desbloqueo comercial de 2024 que ha sido aprovechado por la Autoridad Portuaria de Castellón para volver a presentar sus credenciales a través de misiones comerciales con el objetivo de recuperar un mercado clave del puerto y sus sectores productivos, entre ellos clúster cerámico y la exportación de fritas y esmaltes.

Misión comercial

De hecho, este jueves concluye la misión comercial iniciada el lunes por una delegación de PortCastelló para recuperar las líneas regulares que se tenían antes del bloqueo. “Argelia es un mercado en el que Castellón tiene una tarjeta de visita espectacular”, ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez.

El director de PortCastelló durante la misión comercial a Argelia. / Mediterráneo

“Es cierto que Argelia presenta ciertas reservas en cuanto a la importación de productos terminados, sin embargo, no existe la misma reticencia respecto a la entrada de materias primas, un área en la que PortCastelló posee una clara ventaja competitiva. La proximidad de nuestras instalaciones, situadas a tan solo 10-15 minutos, nos posiciona de forma estratégica. Además, tanto Argelia como nosotros coincidimos en la necesidad de establecer líneas regulares, y estamos trabajando activamente en su implementación”, ha explicado Rubén Ibáñez.

La paulatina recuperación del mercado argelino coincide con una mejora notable de la competitividad del puerto de Castellón debido al impulso a medidas estratégicas. El nuevo acuerdo marco de la estiba, alcanzado recientemente, va a permitir reducir de manera sustancial los costes operativos, situando al contenedor en Castellón muy por debajo del coste de puertos cercanos. A ello se suma la bonificación del 40 % en las tasas al contenedor, que refuerza aún más su atractivo para las navieras.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “el mercado fue crucial para nosotros y que vuelve a mostrar un dinamismo espectacular y eso es importante para el puerto, pero lo es principalmente para la economía de nuestro entorno”.