El PP destaca el esfuerzo inversor de Diputación de Castellón frente al castigo del Gobierno de Pedro Sánchez

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha reunido este jueves a alcaldes y concejales de la provincia de Castellón en la Casa dels Mundina en Vila-real para compartir los objetivos del Presupuesto de la Diputación de Castellón. Unas cuentas que superan los 216 millones de euros y que tienen como objetivo «apoyar más que nunca a los municipios frente al castigo del Gobierno de Sánchez», según fuentes del PPCS.

«Vamos a seguir trabajando por el bienestar de los castellonenses y el futuro de nuestra provincia. Reforzamos el apoyo a los 135 municipios frente a la falta de financiación y el abandono de un Gobierno de Sánchez acorralado por la Justicia y ninguneado por sus socios», ha aseverado Marta Barrachina.

Zancadillas y castigos

Marta Barrachina, junto a alcaldes y alcaldesas. / PPCS

«Frente a las zancadillas y castigos injustos que nos llegan del Gobierno de Pedro Sánchez, más ocupado en defenderse a sí mismo que en trabajar por el bienestar y el desarrollo de España, el PP garantiza a todos los castellonenses un proyecto de futuro y oportunidades. Estamos decididos a seguir creciendo», ha subrayado la presidenta.

La líder del PP en la provincia de Castellón ha destacado: «Estamos comprometidos con dar solución a los problemas que quitan el sueño a los castellonenses y decididos a crear desarrollo, dar servicio y garantizar bienestar».

Plan Impulsa

Además Barrachina recordó: «Este año aprobamos de inicio el Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación. Dos proyectos de envergadura dotados económicamente para que los municipios inicien el año con los proyectos que desde la libertad decidan. Tanto en materia de inversiones como de gasto corriente. Creemos que la autonomía de cada localidad es sagrada frente a gobiernos, como el del PSOE, que no solo nos niegan lo justo, es que nos privan de libertad, como estamos sufriendo con el pago del basurazo», recordó Barrachina. n