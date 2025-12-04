El repunte de gripe tensiona los hospitales de Castellón: "Hay problemas para asignar camas"

A las puertas del invierno, las infecciones respiratorias han vuelto a hacer acto de presencia. La situación no es crítica como en los funestos años de la pandemia, pero los hospitales castellonenses comienzan diciembre con problemas de aforo.

El último reporte de la Conselleria de Sanitat, de este pasado martes, daba cuenta de que la incidencia de estas enfermedades está entre los 800 y los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las dos principales áreas sanitarias de la provincia. Se trata del departamento de La Plana y el de Castelló, que aglutinan a la mayoría de ciudadanos. En los otros dos departamentos, el de Vinaròs y el de Sagunt (al que pertenece el Alto Palancia), la incidencia se mantiene entre los 600 y los 800 casos.

Gripe al alza

Estas últimas semanas, según indicaron ayer a Mediterráneo los sindicatos CSIF y el Sindicato Médico (CESM) en Castellón, se está notando este incremento progresivo de los casos, sobre todo en lo que respecta a la gripe, cuyos casos están muy por encima de los que había el año pasado en estas mismas fechas en toda la Comunitat Valenciana. Por el momento, los grupos de edad más afectados son los niños y adolescentes hasta 14 años.

"Se está produciendo un incremento de casos de enfermedades víricas respiratorias en todos los hospitales, aunque no de forma desmedida", aseguran desde el Sindicato Médico. Eso sí, indican que en el Hospital General "hay problemas para asignar camas, lo cual está generando retrasos y esperas porque colapsa el servicio de urgencias".

Sin embargo, fuentes del Hospital General afirman que la situación no es de colapso de camas, si bien sí que dicen que las visitas médicas de este tipo están creciendo y "ya se estaba viendo la semana pasada". Además, desde el General indican que la Conselleria de Sanitat ya ha activado su plan de refuerzos invernal.

Mascarillas y preingreso en el General

"El Hospital General de Castellón ha activado el Plan de Contingencia ante aumentos de la incidencia de infecciones respiratorias a todos los niveles, no solo a nivel hospitalario, también en Atención Primaria. Entre las estrategias incluidas en este plan figura la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias como medida preventiva ante el repunte de infección por virus respiratorios; la apertura de una zona de preingreso en el Hospital General con dotación de personal para agilizar la atención en Urgencias ante el aumento de presión asistencial propia de esta estación del año y la mayor accesibilidad a la vacunación frente al gripe y otras infecciones respiratorias agudas como piedra angular para la prevención de casos y/o agravamientos que necesiten atención hospitalaria", han explicado desde el hospital.

Con estas medidas, tanto desde el Departamento de Salud de Castellón como desde la Conselleria de Sanitat se busca garantizar "la continuidad de la atención sanitaria durante las epidemias estacionales de virus respiratorios"

Pocas camas

Esta afirmación también la sostienen en el CSIF, cuyo sector de Sanidad en la provincia advierte de que las camas del Hospital General "se están adjudicando 'a golpe de alta'", esto es, se está esperando a que se produzca un alta para ingresar a un nuevo paciente en su lugar.

Esta situación de tensión también se da en el Hospital La Plana, donde a fecha de ayer había 235 camas ocupadas de las 240 disponibles.

Así pues, las urgencias presentan cada vez más afluencia y los médicos y enfermeros hacen encaje de bolillos para poder adjudicar los lugares que van quedando libres, cuando ni siquiera ha empezado el invierno.

Riesgos

En CSIF denuncian que "pese a que todos los años por estas fechas, así como durante los primeros meses del año, se produce un repunte de las infecciones respiratorias, los servicios sanitarios de Atención Primaria siguen contando con listas de espera que en Castellón superan en algunos casos las dos semanas de demora".

Esto, según el sindicato, "acaba saturando en momentos puntuales las urgencias hospitalarias en la provincia".

"Aunque por el momento no se han registrado situaciones de colapso debido a esta situación en los hospitales castellonenses, la escasez de camas comienza a ser un problema en instalaciones como el Hospital General de Castellón", recalcan.

Por ello piden que se tomen "medidas para resolver el colapso crónico que sufre la Atención Primaria", pero también que la Conselleria de Sanitat "prevea con antelación el refuerzo del personal de Urgencias para evitar la saturación que se produce cada año por estas fechas".