Aviso a conductores para el puente: la DGT advierte de los horarios más conflictivos para desplazarse en Castellón

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 636.160 desplazamientos de largo recorrido en el conjunto de la Comunitat Valenciana durante este puente de diciembre al esperar una elevada actividad turística, también en la provincia de Castellón.

Entre este viernes, 5 de diciembre, a las 16 horas y el lunes, 8 de diciembre, a la medianoche, el organismo estatal ha puesto en marcha una operación especial de tráfico con medidas de regulación, ordenación y vigilancia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha realizado un llamamiento a los conductores para que “mantengan la prudencia al volante, extremen las precauciones y respeten las normas de circulación”.

Bernabé ha recordado que es “es vital respetar la velocidad establecida en la vía y adaptarla a las condiciones de la misma y, por supuesto, no ponerse al volante si se ha ingerido alcohol u otras drogas”. Además, ha subrayado que esencial evitar las distracciones, no hacer uso del teléfono móvil, llevar puesto el cinturón de seguridad y bien anclados los menores en sus sistemas de retención infantil”.

Salida en dos fases

La DGT recuerda que la salida de los grandes núcleos urbanos tendrá lugar en dos fases: la primera, en la tarde del viernes 5; y la segunda, durante la mañana del sábado 6. Por otro lado, el retorno estará centrado en el último día, el 8 de diciembre.

Las horas más desfavorables para viajar en estos días se concentran entre las 16.00 y las 20.00 horas del viernes 5; las 10.00 y las 14.00 horas del sábado 6; y entre las 10.00 y las 20.00 horas del lunes 8 de diciembre.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil prestarán especial atención a las incidencias del tráfico para conseguir una mayor fluidez y seguridad. Además, para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, la DGT ha previsto, entre otras medidas, la paralización de las obras en las carreteras y la restricción de la circulación de camiones, incluidos los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.