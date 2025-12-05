Castelló Ruta de Sabor de la Diputación prolonga su crecimiento y suma 17 nuevas empresas

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su marca gastronómica Castelló Ruta de Sabor con la adhesión de 17 nuevas empresas. Estas nuevas firmas se han sumado en la tradicional gala de entrega de certificados que se ha celebrado este viernes en la institución provincial.

Además, durante el transcurso del acto, 86 empresas del sector turístico gastronómico han renovado su certificado y a todas ellas se les ha hecho entrega de un diploma acreditativo. Cada dos años, las empresas que pertenecen al Club de Producto Castelló Ruta de Sabor pasan una auditoría con requisitos para la promoción del producto agroalimentario local más exigentes con el objetivo de trabajar en la mejora continua.

Así pues, con la renovación del certificado de estas 86 empresas y la adhesión de otras 17, el Club de Producto Castelló Ruta de Sabor cuenta en la actualidad con 507 asociados, 164 productores y 343 empresas del sector turístico.

Promoción de productos

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha reconocido el compromiso de las empresas castellonenses con “la calidad, la promoción de los productos y la gastronomía de Castellón”.

El vicepresidente de la Diputación, Andrés Martínez, ha presidido la gala de entrega de acreditaciones. / Mediterráneo

“Cada día son más las entidades que se suman a Castelló Ruta de Sabor, un distintivo que identifica y diferencia a las empresas que, con su trabajo, pasión y experiencia, contribuyen a que la gastronomía de la provincia de Castellón sea reconocida. Su compromiso constante y su dedicación nos permiten mejorar año tras año y contribuir a que nuestra gastronomía sea reconocida y valorada”, ha destacado Andrés Martínez.

Diploma y placa

En este sentido, el vicepresidente ha dado la bienvenida a las nuevas empresas y les ha hecho entrega de un diploma y una placa que acredita la adhesión a este club de producto gastronómico. Así, las nuevas empresas del sector turístico gastronómico certificadas son el Comercio Gastronómico Senderos del Vino, el Gastrobar Al Natural, la Oficina de Turismo de Eslida, el Ayuntamiento de Eslida y Aín, y el restaurante l’Atzavara.

Por su parte, las nuevas entidades agroalimentarias certificadas en diciembre de 2025 son Turrones Agut de Benlloch, Mas de la Mezquita Esencia Original, Delicias Solidarias, V.Bees, Embutidos Ferreres, Gufresco, Ànecs Mas de Pelegrí, Forn Carrer Morella, Beltran Carnisseria, Era y Rafinade/Rafí.

Para Andrés Martínez, Castelló Ruta de Sabor no es solo una marca gastronómica, es “un símbolo de identidad que nos representa y nos proyecta más allá de nuestras fronteras”.

Compromiso con el trabajo

Castelló Ruta de Sabor es compromiso con el trabajo bien hecho durante muchas generaciones, es “el esfuerzo incesante de nuestra gente para que cada bocado que llegue al paladar provoque auténticas emociones”, ha subrayado el vicepresidente, quien ha insistido diciendo que “es gastronomía y turismo, una herramienta decisiva en la promoción y el apoyo al sector primario”.

Al respecto, el diputado de Sector Primario de la institución provincial, Sergio Fornas, ha hecho hincapié en que “a través de esta marca no solo promocionamos el producto, el mercado y la restauración, sino que también apoyamos la agricultura, la ganadería y la pesca”.

“Gracias al trabajo incansable de quienes cultivan la tierra, cuidan el ganado y faenan en el mar, Castellón puede ofrecer productos frescos de una calidad excepcional. Su labor es esencial para mantener viva una cocina que nos identifica y que nos proyecta al mundo”, ha resaltado el diputado de Sector Primario.

Amplia oferta

Sin duda, la provincia de Castellón puede presumir de una despensa tan amplia como diversa, con productos reconocidos como la trufa, el aceite de oliva, las frutas, verduras, o pescados y mariscos del Mediterráneo, que son “el reflejo de una gastronomía ligada a la dieta mediterránea y de un territorio que apuesta firmemente por la calidad”, ha señalado Sergio Fornas.

“Quien visita nuestra tierra disfruta de un auténtico viaje por los sabores de nuestra tierra, del mar y del interior, gracias al trabajo y la dedicación de los productores y cocineros adheridos a la marca Castelló Ruta de Sabor”, ha concluido Andrés Martínez.