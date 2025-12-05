“Quiero ir a clase con el tete": Denuncian la falta de medios para atender a su hijo con autismo en un colegio de Castelló

“Quiero ir a clase con el tete”. El pequeño, de seis años, no entiende por qué debe quedarse en casa, cuando es un día lectivo, mientras su hermano va al colegio como cualquier día. Sus padres, Yeraldin S. y V. B., tampoco comprenden por qué su hijo no cuenta, en el colegio concertado Madre Vedruna de Castelló, con los recursos y los profesionales necesarios para atender a un niño con necesidades especiales.

El pequeño tiene reconocido un grado 1 de trastorno del espectro autista y, en ocasiones, no puede asistir a clase porque no pueden controlarlo en el aula. “La Generalitat le catalogó con este nivel sin que lo evaluara un tribunal”, explica Yeraldin que señala que, “debido a que su nivel es todavía bajo, no puede ir a un centro especializado”.

Aunque, en el apartado de calificaciones, mantiene un buen nivel, “se escapa de clase o se hace las necesidades encima. Es un niño que no tiene sentido del miedo o del riesgo y podría hacerse daño”.

Su madre afirma que, desde el colegio, “nos han reconocido que molesta. Desde el centro, siempre han mostrado buena voluntad, pero no tienen los recursos para ocuparse de un alumno en estas condiciones”. Reconoce Yeraldin que “ha sufrido muchas crisis, y nos has tocado salir del trabajo para ir por él o pedir ayuda para que se ocuparan por nosotros”.

Situación similar

Los padres de este niño han buscado una alternativa para ofrecer la mejor atención posible a su hijo. Yeraldin explica que “el inspector de Educación nos recomendó preguntar en el CEIP Blasco Ibáñez, un centro público con más medios. Pero nos encontramos que había 24 alumnos por aula y con otros niños como él”.

En el colegio, “el profesor no está especializado en este tipo de estudiantes. Además, solo hay una educadora para todo el centro y no van a contratar más personas. Es desesperante”.

Recursos a disposición

El colegio asegura que “ponemos a disposición de nuestro alumnado y sus familias todos los recursos que están a nuestro alcance”, pero resaltan que en los casos de alumnado con necesidades educativas especiales, los recursos concretos que precisan y con los que se nos dota por la administración resultan claramente insuficientes”.

También señalan desde el Madre Vedruna que “consideramos fundamental reforzar los recursos de apoyo educativo. El incremento del número de diagnósticos evidencia un desajuste entre las necesidades reales y las horas de especialistas, que no han crecido al mismo ritmo, lo que nos obliga a solicitar una mayor dotación de apoyos para garantizar una atención adecuada a quienes precisamente más lo necesitan”.

Incremento de grado

Yeraldin y su marido quieren ahora que se eleve el nivel de necesidad al grado 2, aunque “la nueva evaluación tardará unos 8 meses”. Con esta categoría, podría haber una persona de asistencia en el centro para atender sus necesidades. Además, han solicitado al Madre Vedruna que “se tomen medidas para adaptar el aula, como insonorizarla, pero nos han dicho que no es posible”.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación, señalaron que “el colegio Madre Vedruna cuenta con los recursos que solicitó en el procedimiento de renovación del concierto”. Además, ampliaron que “al respecto de los recursos que disponen los centros de Castellón, al igual que todos los colegios públicos de la Comunitat Valenciana, tienen la dotación de personal necesario en función del alumnado matriculado con necesidades educativas especiales”.

También añadieron que “si a lo largo del curso hay matrícula sobrevenida o cualquier otra circunstancia extraordinaria, se estudia y se actualizan los recursos, cuestión que se atiende con informe de la inspección educativa”.