El Consell reforzará las batidas de jabalís en cinco carreteras de Castellón para evitar la peste porcina

La aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona mantiene desde hace una semana en alerta máxima a los ganaderos y a la administración. El peligro de que el virus llegue a Castellón es real, sobre todo por la proximidad geográfica con Cataluña y la elevada población de jabalíes con los que cuenta la provincia, uno de los grandes vectores de contagio de la peste porcina.

Controlar la sobrepoblación de cerdos salvajes (en Castellón hay 42.700 ejemplares, según los últimos datos de la Conselleria de Medio Ambiente) es en una de las medidas preventivas prioritarias para la Generalitat valenciana que este sábado presentará en Castelló los detalles del plan que busca evitar a toda costa que el virus entre en tierras valencianas e impacte de lleno en el sector ganadero.

El objetivo del plan que anunciarán el vicepresidente tercero y conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, es optimizar la vigilancia y reducir la población jabalíes en las zonas de mayor riesgo y, por ello, parte de las medidas se realizarán en el entorno natural. La Generalitat, de hecho, avanzó el pasado martes su intención de incrementar las batidas de jabalíes e instalar jaulas en el entorno de la AP-7 al ser considerada una de las potenciales vías de propagación. Para ello se trabajará en colaboración con los cazadores, un colectivo que ha mostrado su predisposición a colaborar aunque reclama ayudas que compensen la inversión extra que va a tener que hacer.

Pero más allá de en esta autovía, y según ha podido saber Mediterráneo, el plan del Consell incluye también actuaciones en los entornos de otras cuatro carreteras de Castellón: A-7, N-232, A-23 y CV-10. De esta forma, la administración busca crear un cordón sanitario en toda la frontera con Cataluña, el límite con la provincia de Valencia y la zona costera, considerados puntos críticos de movimientos y posible propagación de la peste porcina.

Nueve millones en ayudas

Además del incremento de las batidas, la Conselleria de Agricultura ya ha anunciado que ampliará a 9 millones de euros las ayudas para proteger las 900 explotaciones de ganado porcino con las que cuenta la Comunitat y de las que algo más de 500 están en Castellón. Estas subvenciones permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias. El plazo de solicitud de estas subvenciones permanecerá abierto hasta el 30 de enero.

Y mientras le sector de Castellón busca blindarse, un informe del Gobierno concluye que la Comunitat no está en la lista de zonas con más riesgo por el virus. Quienes sí aparecen son Extremadura, el norte de Andalucía, el este de Galicia, el centro de Asturias y algunas comarcas del centro de Cataluña y el sur de Murcia. El análisis se ha elaborado cruzando factores de riesgo como la densidad de explotaciones de porcino extensivo y granjas con ausencia o deficiencia de vallado.