El consumo de gasolina alcance récords de hace 20 años a pesar del auge de los vehículos eléctricos e híbridos

Las compras de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia de Castellón mantienen una tendencia al alza, consolidada desde hace meses. Según los datos de matriculaciones del mes de octubre, ofrecidos por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam, esta clase de turismos, en el acumulado del año, han significado el 57,7% del total de las ventas realizadas en los concesionarios provinciales.

Así, se han adquirido 5.389 coches con estas características en 2025, por los 3.224 de gasolina, que suponen el 34,5% de la cuota de mercado, tras una caída del 18,1% en un año. Sin embargo, el incremento de estas adquisiciones no está logrando, ni de lejos, reducir el consumo de gasolina en Castellón y lograr la transición hacia un transporte más sostenible.

Esto lo demuestran los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que señalan que entre enero y septiembre de este 2025 se consumieron 67.494 toneladas de combustible en la provincia. Se trata de una cifra de récord que supera las 65.215 que se registraron, en el mismo periodo de tiempo, en 2006 y las 66.083 de 2008. En todo este tiempo, solo en 2007 se repostó más combustible cuando se alcanzaron las 71.070. . En todo este tiempo, solo en 2007 se repostó más combustible cuando se alcanzaron las 71.070.

Casi 4 litros al segundo

Esto significa que se consumen 3,87 litros de gasolina al segundo en las estaciones de Castellón. El dato se consigue de cruzar el peso medio del combustible (entre 0,71 y 0,77 kilogramos) con las toneladas repostadas hasta el mes de septiembre.

Una cifra que, paulatinamente, se ha incrementado en los últimos diez años. A excepción de 2020, el año marcado por la pandemia de covid, donde hubo un ligero descenso desde los 47.404 de 2019 a los 41.883, en esta década el consumo de gasolina ha subido un 57,7% desde los 42.776 toneladas repostadas en 2016.

Envejecimiento del parque móvil

Esta situación se explica por diversas razones. Por un lado, se debe al envejecimiento del parque móvil. En la Comunitat Valenciana, según el Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la edad media de los turismos alcanza los 14,2 años de antigüedad.

Cada segundo, se repostan casi 4 litros de gasolina en la provincia de Castellón. / Kmy Ros

Aunque se sitúa como la tercera autonomía con un parque más actualizado, 0,3 años por debajo de la media nacional, es casi dos años más viejo que la media de la Unión Europea (12,5). Además, casi uno de cada dos coches tiene más de 15 años (47,8%) y solo el 14,9% está por debajo de los 5 años de antigüedad.

Los coches más viejos consumen más que los modelos nuevos, por su desgaste, composición y menor eficiencia energética. Esto explica, en parte, que el consumo de combustible mantenga una tendencia creciente durante los últimos años.

Alternativas

Por otra parte, las nuevas ventas de vehículos híbridos y eléctricos no se han consolidado como verdadera alternativa. En el caso de la provincia de Castellón, según datos ofrecidos por la patronal aseguradora Unespa, el número de coches eléctricos, híbridos o de gas licuado supone uno de cada 20 vehículos en Castellón. Esto equivale al 4,8% del parque móvil actual con el que cuenta la provincia.

Según Anfac, es prioritario, para incrementar el uso de los automóviles eléctricos, mejorar “la calidad, cantidad y capilaridad de estaciones de recarga de acceso público”. En el caso de la provincia de Castellón, en el tercer trimestre de este año, la cifra de electrolineras era de 819, aunque algunos de ellos no estaban operativos. Además, el 75% de ellos tiene una potencia inferior a 22 kilovatios.

En el ámbito autonómico, el total de puntos de recarga asciende a 5.100, aunque podrían acercarse a los 7.000, si estuvieran en funcionamiento los 1.655 que, ahora mismo, están fuera de servicio. Pero 3.714 de estas estaciones cuentan con una potencia por debajo de los 22 kilovatios.