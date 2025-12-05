Incendio de barcos, rescate de víctimas y posible vertido en el Puerto de Castellón: Ojo, es un simulacro

Jornada intensa hoy en el Puerto de Castellón. La Autoridad Portuaria de Castellón y el Real Club Náutico de Castellón han activado el Plan de Autoprotección de PortCastelló en el marco de la realización de un simulacro en sus instalaciones terrestres y marítimas que ha consistido en el incendio de embarcaciones de recreo, rescate de víctimas y posible vertido, obligando a movilizar los medios de lucha contra la contaminación marina.

En el ejercicio, que tiene por objeto evaluar la capacidad de coordinación y respuesta inmediata de las diferentes organizaciones y cuerpos de seguridad ante una amenaza real, han participado los medios afectos al Plan de emergencia del Club Náutico, así como los medios adscritos al PAU del puerto de Castellón.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha explicado que “este simulacro es un ejercicio fundamental para validar la capacidad de coordinación y respuesta ante emergencias en nuestras instalaciones”.

Simulacro en el Puerto de Castellón. / PortCastelló

Colaboración fundamental

Asimismo, Ibáñez ha destacado que “la colaboración entre la Autoridad Portuaria y el Real Club Náutico es clave para asegurar que, ante cualquier situación de emergencia, nuestras actuaciones sean rápidas, efectivas y bien coordinadas”.

“Lo que buscamos es mejorar continuamente nuestros protocolos de seguridad y respuesta ante incidentes que puedan poner en riesgo tanto la seguridad de las personas como el medio ambiente”, ha aseverado el máximo responsable de PortCastelló.

Objeto de la actuación

La finalidad de la operación es validar los mecanismos y procedimientos de comunicación existentes entre el la Autoridad Portuaria y el Club Náutico, identificando áreas de mejora, evaluar la coordinación entre los distintos agentes implicados, la capacidad de reacción de PortControl y personal implicado en la dirección y coordinación de la emergencia, así como los tiempos de respuesta y la coordinación entre los distintos agentes implicados en dar respuesta ante un accidente de posible contaminación marina.

Simulacro en el Puerto, con heridos. / Port Castelló

Así ha sido el simulacro

Como consecuencia del simulado accidente, en el que se han incendiado dos embarcaciones de recreo y quemado uno de sus ocupantes, que ha caído el agua, se ha activado el PAU en nivel de emergencia azul, en coordinación con otros planes de actuación, en colaboración con el Real Club Náutico. Derivado de los trabajos de extinción se generan una serie de vertidos a la lámina de agua, por lo que se hace necesario la movilización de medios de lucha contra la contaminación marina.

A través del ejercicio, los participantes han podido revisar los procesos implicados en la preparación y respuesta a este tipo de sucesos y amenazas, así como la respuesta, nivel de intervención y la coordinación de todos las entidades y organizaciones implicadas y que en caso real deberían participar en minimizar los efectos de una emergencia.

Todos los participantes en el simulacro de Port Castelló y el Club Náutico. / Port Castelló

Activada la Emergencia Azul

Como parte del ejercicio, se ha activado el nivel de emergencia AZUL (emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato con los medios propios del Puerto), por el que se solicita movilización del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento (SPEIS), Servicio de Emergencias Sanitarias de la Generalitat Valenciana, Capitanía Marítima de Castellón e implantación de un Puesto de Mando Avanzado, en la explanada del aparcamiento del RCNC, con representantes de Seguridad de la APC, Policía Portuaria, Capitanía Marítima, Club Náutico, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.

A la vista del desarrollo de la operación de emergencia se ha movilizado también al jefe de División de Seguridad Integral de la Autoridad Portuaria, jefe de Explotación, jefa de Operaciones y Seguridad, así como la movilización de medios, a través del 112, de forma prioritaria mediante aplicación COORDOM WEB o telefónica desde PortControl.