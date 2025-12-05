Primera promesa de la nueva consellera Albalat en Castellón: "Desatascar la espera de la dependencia es prioritario"

La nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la ondense Elena Albalat, ha estrenado este viernes en Castelló sus competencias apenas unas horas después de recoger en València la cartera autonómica del área social del Consell. Y lo ha hecho en la celebración del Día del Voluntariado, celebrado en la sede de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Castelló, donde se han dado cita 35 entidades del tercer sector de Castellón, pertenecientes a la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat, que suma 189.

Junto a su presidente, Miguel Salvador, ha firmado un convenio marco para "visibilizar" la nueva ley autonómica del Voluntariado, que llega con novedades de calado como "la creación de un registro de todas las entidades y voluntarios, y la puesta en marcha de una tarjeta del voluntario", como explicó Albalat. El director general de Inclusión, Pedro Carceller, ha especificado que "será una medida pionera, que permitirá hacer una foto fija de las dimensiones del sector en la Comunitat".

Primer acto de la nueva consellera Albalat en Castelló en el Día del Voluntariado / Toni Losas

La infrafinanciación, en la palestra

Albalat ha manifestado su "firme compromiso" hasta final de su mandato para "agilizar las listas de espera” en dependencia, tras reconocer que son "conscientes" de que "existe un atasco” en la tramitación de los expedientes para conceder las ayudas a los solicitantes.

Y ha atribuido los retrasos a la "infrafinanciación" que sufre la Comunitat desde el Gobierno de Madrid. "Con los 3.000 millones de euros que nos adeuda el gobierno de Pedro Sánchez, imagínense qué políticas sociales sociales podríamos hacer”. Y ha explicado que "el Gobierno en lugar de asumir un 50% de las ayudas en dependencia de la Comunitat, sólo paga un 20%” de las prestaciones que siguen esperando unos 30.000 valencianos.

La consellera, con los directores generales, y el presidente de la Plataforma del Voluntariado, en Castelló, con el convenio. / Toni Losas

Las personas, lo "más importante"

Albalat ha explicado que "las personas son lo más importante para este Consell”. “También los valores de la familia, por lo que daremos un impulso a las políticas relacionadas, aunque no por eso no dejaremos de lado a personas con discapacidad”, ha indicado.

Con respecto al voluntariado, eje de la jornada, la consellera ha señalado que "la Comunitat es una autonomía solidaria y con muchos voluntarios". El presidente de la Plataforma, Miguel Salvador, ha especificado que "sólo Andalucía tiene más voluntarios que la Comunitat". Y, para ejemplo, "sólo en Castellón, Cruz Roja suma 8.000". Pastor ha dado un perfil del voluntario en la provincia: "Hay más mujeres que hombres, de entre 35 y 45 años sobre todo, con un incremento entre la franja más joven, sobre todo del entorno universitario; y que tiran hacia el voluntariado social, de Patim a AECC, Cocemfe, Cruz Roja o Ilewasi, además del medioambiental y deportivo". "Muchos de ellos se incorporaron tras la dana", ha señalado.

Las entidades sociales se han citado en la sede de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Castelló. / Toni Losas

La apertura de Borrull, "inmediata", pero sin fecha

Por otra parte, la consellera ha confirmado de que ya ha comenzado el traslado de algunas áreas territoriales al Edificio Borrull y que “los servicios sociales se mudarán en próximas semanas”, aunque no ha dado fecha de apertura al público. “Tenemos cuestiones pendientes de resolver aún con el Ayuntamiento de Castelló”, según ha indicado en relación al convenio de cesión de uso de una parte del inmueble al consistorio, a cambio de que las arcas municipales sufraguen la vigilancia personal y con cámaras de todo el edificio. “No puedo dar una fecha de apertura”, ha concluido.