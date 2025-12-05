Nuevo 'hachazo' a la pesa de Castellón: el Gobierno admite que será "difícil" que Bruselas de marcha atrás

Los pescadores de Castellón tratan de digerir el enésimo recorte que plantea Bruselas para 2026 y las noticias que les llegan del Gobierno no son nad alentadoras. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, admite que la propuesta europea de reducir a 9,7 los días de faena por embarcación « amenazan la viabilidad de la flota de arrastre» y advierte que la negociación de la próxima semana será «difícil».

Planas ha mantenido una reunión por videoconferencia con los consejeros de Pesca de las comunidades autónomas afectadas para preparar el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), que se celebrará los próximos 11 y 12 en Bruselas y en en el que se debatirá y votará el esfuerzo pesquero para 2026, es decir, los días en lo que las embarcaciones podrán salir a faenar. Y pese a que el ministro se ha comprometido a «defender los intereses de la flota española con el objetivo de alcanzar un acuerdo que asegure la viabilidad del sector», el mensaje que ha lanzado ha sido de lo más pesimista. El escenario, asegura, es de lo más «complicado» y el planteamiento de la Comisión, además de ser «inasumible», «impediría la viabilidad» de la flota de arrastre en el Mediterráneo.

Tras lamentar que Bruselas vuelva a plantear más restricciones pese a que ha reconocido que tras los cinco años de aplicación del plan plurianual para el Mediterráneo se han producido efectos positivos en las pesquerías, Planas insiste en que el mecanismo de compensación propuesto para la recuperación de días en el mar, entre cuyas medidas destaca la instalación de puertas voladoras y el cierre de zonas pesqueras durante todo el año, plantearía problemas de control y gestión para las empresas del sector.

Marta Barrachina: «Es injusto»

El Gobierno no esconde su preocupación por lo que pueda pasar la próxima semana en Bruselas, y en Castellón la Diputación cierra filas con la pesca. La presidenta Marta Barrachina asegura que el nuevo recorte que plantea la UE supondría «un auténtico atentado al futuro de la pesca y a las familias que viven del mar» y tilda la propuesta de «insostenible e injusta».

Barrachina insiste en que la decisión condena al sector pesquero de Castellón. «No solo se verán afectadas las alrededor de 60 embarcaciones de arrastre de la provincia, sino que los efectos serían letales para la totalidad del sector y los 600 empleos directos que esta actividad supone en la provincia».

«Quienes tengan que votar en la Comisión me gustaría saber si les gustaría trabajar únicamente 9,7 días al año y cobrar solo 9,7 días de los 365», subraya la presidenta de la Diputación.

La máxima representante de la institución provincial recuerda que el gobierno provincial solicitó hace meses al Gobierno central la paralización y retraso al año 2030 de la aplicación del Reglamento Europeo sobre la pesca de arrastre para el Mediterráneo, que pone en jaque el futuro de los pescadores y las cofradías de toda la provincia. “Exigimos medidas reales y efectivas que garanticen la sostenibilidad del sector y que se respete el esfuerzo ya realizado por nuestros pescadores en los últimos años”, añade Marta Barrachina.