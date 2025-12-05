Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
Primer acto de la consellera Albalat en Castellón: Día del Voluntariado
La nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la ondense Elena Albalat, ha estrenado este viernes en Castelló sus competencias apenas unas horas después de recoger en València la cartera autonómica del área social del Consell. Y lo ha hecho en la celebración del Día del Voluntariado, celebrado en la sede de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Castelló, donde ha firmado un convenio para activar la ley autonómica del Voluntariado junto a la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat. Más información
