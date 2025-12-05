¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?

Castellón encara el puente de diciembre y, ante la cercanía de las fiestas navideñas, los principales supermercados y centros comerciales ajustan sus horarios y jornadas de apertura para facilitar las compras durante las jornadas festivas.

Existen, no obstante, diferencias notables en los días que abrirán los establecimientos de alimentación y las grandes superficies, por lo que se deberá estar atento al calendario de apertura previsto para el festivo de la Constitución y de la Inmaculada.

En el ámbito de los supermercados, Mercadona ha confirmado que todas sus tiendas ubicadas en la provincia de Castellón levantarán la persiana con normalidad este sábado, 6 de diciembre, mientras que tanto el domingo como el lunes permanecerán cerradas.

Algo parecido hará Consum, que abrirá sus establecimientos en horario habitual el sábado, mientras que permanecerán cerradas tanto durante el domingo como en el festivo de la Inmaculada del lunes.

Más días en las grandes superficies

Mientras, entre los hipermercados, Carrefour levantará la persiana de sus centros de Castelló, Vila-real y Vinaròs tanto el sábado como el lunes, pero descansarán el domingo. Mismo esquema seguirá el centro comercial Salera y su hipermercado Alcampo, con toda su oferta comercial disponible tanto el día 6 como el 8.

Estepark, el parque comercial y de ocio, cuenta con una amplia oferta lúdica disponible todo el puente. Mientras, entre sus establecimientos, el recién estrenado Action y Leroy Merlín abrirán tanto sábado como lunes, pero cerrarán el domingo.

El Corte Inglés de Castelló, por su parte, también permitirá realizar compras durante las festividades de la Constitución y la Inmaculada, aunque el domingo, 7 de diciembre, sus puertas permanecerán cerradas.

Mientras, en el ámbito del pequeño comercio, los horarios y las aperturas varían considerablemente entre establecimientos, siendo al final una decisión individual de cada comerciante. Por ejemplo, el Mercat Central de Castelló abrirá el sábado. Y el mercado del lunes de la capital de la Plana también se llevará a cabo con normalidad.