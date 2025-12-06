Castellón atrae más talento del que pierde: en un año llegan 4.800 profesionales

De Castellón se dice que es la millor terreta del món y para decenas de profesionales de otros puntos del país la provincia se ha convertido en una zona de oportunidades. Y cada año que pasa la tendencia va a más. Mientras hay demarcaciones que pierden mucho más talento del que ganan, el caso de Castellón es el contrario: los trabajadores que llegan son muy superiores a los que hacen las maletas y se van en busca de un empleo mejor y, de hecho, solo en el último ejercicio la provincia ha sumado 995 asalariados por esa vía.

El último informe Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias, un documento que elabora cada año la Agencia Tributaria, revela que en el último ejercicio Castellón acogió a 4.765 trabajadores procedentes de otras zonas del país, frente a los 3.770 que realizaron el viaje a la inversa. O dicho de una manera más clara: la provincia atrajo a más profesionales de los que se marcharon para encontrar un empleo con mejor sueldo o una mejor calidad de vida.

Aunque Castellón gana más trabajadores de los que pierde desde hace ya algunos años, la tendencia se aceleró en los últimos dos ejercicios, que son los analizados por el Ministerio de Hacienda en su último informe. Para elaborar el estudio, el fisco contabiliza cuántos profesionales, tanto del sector público como del privado, cambiaron su residencia fiscal y, por tanto, su provincia de referencia entre un año y otro. En 2024 la provincia obtuvo un saldo neto positivo de 995 asalariados, mientras que un año antes la cifra se quedó en 987 (llegaron 4.630 y se marcharon 3.643).

Si históricamente las provincias de Madrid y Barcelona ejercían de imán para muchos profesionales de Castellón por las mayores oportunidades y salariales ahora las cosas han cambiado. En 2024, la provincia atrajo a 628 profesionales de Madrid, mientras que los que se fueron a la capital del país se quedaron en 351. Y con la ciudad Condal ocurre exactamente lo mismo: 686 trabajadores de Castellón emigraron a Barcelona mientras que llegaron 889. Y otro apunte más: cuatro de cada diez asalariados de la provincia que emigraron eligieron como destino Valencia y Alicante.

La Comunitat, líder

Los trabajadores españoles tienen a Castellón en el punto de mira y la Comunitat es, de hecho, la autonomía española que más talento recibe. Durante el año pasado, el territorio valenciano registró un saldo neto positivo de 6.181 trabajadores (llegaron 27.112 y se fueron 20.783), mientras que Baleares se colocó en segundo lugar y sumó 3.144 personas. Las otras comunidades con un saldo positivo fueron Cataluña, Madrid, Aragón, Asturias y Canarias.