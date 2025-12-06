Castellón hace las maletas por el puente: los destinos más demandados

Castellón recibe muchos visitantes con motivo del puente de diciembre, pero también hace las maletas para aprovechar las jornadas festivas para conocer nuevos destinos, tanto nacionales como internacionales.

«Hay bastante demanda, con niveles similares al año pasado», valora el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Castellón y responsable de Viajes Tirado, Diego Tirado, quien pone en valor que se mantenga el tirón para realizar una escapada en estas fechas aprovechando que se alargue el fin de semana con la festividad de la Inmaculada Concepción.

Las peticiones

El representante de las agencias detalla que, para estas fechas, «nos piden mucho los viajes a zonas con mercadillos navideños por Europa, como puede ser por Alemania o Francia». A ello se suma el interés por grandes ciudades del propio territorio nacional. «Madrid tiene mucha aceptación, para ir al teatro, a los mercadillos que montan o a disfrutar de la iluminación de las calles», añade Tirado sobre las preferencias.

Al final, al ser solo tres días, admite el presidente de la asociación de las agencias que «tampoco da para ir mucho más lejos, más allá de viajes por Europa».

Otra opción, algo más asequible, es el turismo rural dentro de la propia provincia, «aprovechando mucha gente para moverse estos días por zonas de montaña». Y es que, como ya recogió este diario, muchos alojamientos rurales tienen previsto colgar el cartel de completo durante los próximos tres días, con precios que suelen estar por debajo de los 100 euros por persona y noche.

Cinco vuelos directos

El aeropuerto de Castellón resulta una opción a tener en cuenta para escaparse este puente, con vuelos directos a cinco destinos nacionales e internacionales.

En concreto, Ryanair ofrece durante todo el invierno las conexiones desde Vilanova d’Alcolea a Bruselas y Londres. Por su parte, Wizz Air opera las líneas que unen la provincia con Rumanía, en concreto a Bucarest y Cluj-Napoca. Por último, Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, enlaza el territorio castellonense con el hub de Madrid Barajas.