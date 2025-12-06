El Consell pagará 40 euros a los cazadores por jabalí abatido

El Consell pagará 40 euros por cada ejemplar de jabalí que los cazadores de la Comunitat Valenciana abatan. Esta es la medida estrella del plan de choque para actuar contra el riesgo de peste porcina y la sobrepoblación de estos animales en la región, y que la Generalitat dio a conocer ayer en Castelló.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, tras su reunión con el responsable de Agricultura, Miguel Barrachina, en la Delegación del Consell, ha explicado que será “una ayuda directa por cada animal que cacen y lleven al depósito asignado”.

Los consellers Martínez Mus, izquierda, y Barrachina, derecha. / Gabriel Utiel Blanco

6 millones de euros

El objetivo de la Generalitat es eliminar 50.000 jabalís hasta el mes de septiembre para lo que destinará “6 millones de euros que se destinarán no solo a los 40 euros por ejemplar cazado, sino también a la infraestructura de recogida y al tratamiento de los restos”. Además, Martínez Mus ha añadido que “el plan se prolongará en el tiempo, si es necesario”. En la provincia de Castelló, el problema de la sobrepoblación afecta a 97 municipios, mientras que en la Comunitat alcanza a 317 poblaciones.

Dentro de estas medidas de urgencia, en las que participará la empresa pública Vaersa, también se pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria. El refuerzo permitirá actuar en zonas de seguridad y terrenos no acordes garantizando una actuación integral y eficiente.

Sin control de la sobrepoblación

Martínez Mus ha resaltado que, aunque se eliminen 50.000 unidades, “no se controlará la sobrepoblación”, porque las estimaciones sitúan entre 100.000 y 200.000 el número de jabalís que hay ahora mismo en la región.

Además, como ya ha adelantado Mediterráneo, el plan establece como corredores viarios de riesgo, entre otros, la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva. A esto se unen las labores especiales de vigilancia que se desarrollarán en las zonas de explotación de porcino, consideradas como puntos sensibles.

Modernizar ganaderías

Por su parte, desde la Conselleria de Agricultura, Miguel Barrachina ha anunciado que “se aumentará hasta los 9 millones de euros la línea actual de ayudas de 4 millones para modernizar instalaciones ganaderas.

Queremos que las 900 ganaderías de la Comunitat soliciten ayudas para mejorar su bioseguridad con actuaciones como refuerzo de vallados, badenes de desinfección para la entrada de vehículos, lavapiés de desinfección o la construcción de vestuarios, duchas y elementos de higienización para seguir disfrutando de una Comunitat libre de peste porcina”.