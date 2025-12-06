El conseller Barrachina asegura que la Comunitat es una "zona libre de peste porcina"
"Se han realizado más de 200 análisis y han sido todos negativos", explica
El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha asegurado hoy en la Casa dels Caragols, en Castelló, que “no ha habido ningún caso en la Comunitat y podemos afirmar que somos una zona completamente libre de peste porcina”. También ha señalado que “se han realizado más de 200 análisis y todos han sido negativos”.
Barrachina, que ha hecho estas declaraciones tras su reunión con el vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, para elaborar el plan de choque contra la sobrepoblación de jabalíes en la Comunitat Valencina, ha añadido que “agradecemos que los ciudadanos nos comuniquen cada vez que encuentran un cadáver y, ante la cantidad que hay en la autonomía, es normal que aparezcan jabalíes muertos”.
También quiso recordar que “el consumo de carne de cerdo no provoca ninguna afección al ser humano y es saludable y deseable que se siga consumiendo”. Además, pidió que “no cunda el alarmismo porque no hacemos ningún favor a los ganaderos”.
