Primeros casos sospechosos de peste porcina sin confirmar en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Agricultura está comenzando a trabajar con los primeros casos sospechosos sin confirmar de peste porcina en la Comunitat Valenciana. El primero de ellos se trata de un jabalí hallado en la provincia de Castellón sospechoso de poder ser portador de este virus toda una alarma en el sector porcino en España y especiamente en Cataluña.

Se están realizando pruebas al animal para descartar la presencia del virus y su posible llegada a la Comunitat Valenciana procedente de Cataluña. Uno de los grandes problemas para contener esta enfermedad es precisamente que los jabalíes actúan como reservorios naturales del patógeno causante de la peste y el aumento de las poblaciones de jabalíes en los últimos años y su rápida expansión por las áreas forestales y también zonas próximas a áreas urbanas, próximas a las explotaciones porcinas.

Desde la conselleria insisten en que, de momento, no hay ningún caso confirmado de peste porcina detectada en los animales analizados en la Comunitat Valenciana

Por ello, la conselleria ha aprobado batidas especiales para reducir el número de cabezas en el área próxima a la A-7 y AP7, junto la zona en la que tal como ha podido averiguar este periódico se ha detectado el primer positivo de peste porcina en la Comunitat Valenciana.