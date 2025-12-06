La Diputación de Castellón fortalece la protección del medio natural e incrementa el presupuesto para 2026

La Diputación de Castellón fortalece su apuesta por la protección del medio ambiente e incrementa el presupuesto 2026 para seguir siendo una provincia sostenible.

La institución provincial refuerza las líneas de ayudas dirigidas a poner en valor el medio natural, para la protección del bienestar animal y para mejorar la eficiencia energética en el territorio con una cuantía total superior a 5,5 millones de euros.

“El presupuesto 2026 refleja el camino emprendido por ser una provincia más eficiente, sostenible y que cuida y protege el medio ambiente, porque al cuidar nuestro entorno aseguramos el futuro en nuestro territorio”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Desglosando algunas de las principales líneas enmarcadas en el apartado de Medio Natural, el diputado responsable del área, José María Andrés, ha explicado que hay líneas de ayudas que incrementan la partida, como es el caso de la referida a la adecuación de los senderos públicos y homologados. Dicha partida aumenta un 30%, pasando de 230.000 euros a 300.000 euros con el objetivo de contribuir a que vecinos y visitantes puedan disfrutar de rutas seguras, poniendo en valor los paisajes de la provincia y fomentando un contacto directo con la naturaleza. “El incremento de esta línea de ayudas forma parte de nuestro compromiso por proteger nuestro entorno natural, que es uno de nuestros mayores tesoros”, ha indicado José María Andrés.

Otra partida que también se verá incrementada en el presupuesto del 2026 es la correspondiente al bienestar animal que pasa de 200.000 a 250.000 euros, lo que se traduce en un incremento del 25%. “Estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de la provincia y reforzar nuestras ayudas con el objetivo de lograr el bienestar de los animales, facilitando la convivencia con la ciudadanía y la prevención de problemas de salud pública y animal”, ha destacado la presidenta de la institución provincial. Así, el objetivo de estas ayudas es asegurar que los ayuntamientos de la provincia puedan fomentar el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a impulsar el control poblacional de colonias felinas.

En materia de medio ambiente, la Diputación de Castellón sigue apostando por implementar las estaciones meteorológicas en la provincia con una partida de 20.000 euros para Avamet, además de poner en valor el GR 33 ‘Sender de la Lluna Plena’ que va desde Castellón de la Plana hasta Sant Joan de Penyagolosa. “Uno de los recorridos más emblemáticos de esta tierra”, ha expresado el diputado de Medio Natural. Para ello hay un partida reservada de 49.000 euros.

Por otro lado, la lucha contra los mosquitos va a seguir siendo prioridad y para el 2026 el presupuesto es cercano al 1,1 millón de euros. Una partida “para seguir con el compromiso de esta Diputación en la prevención, control y tratamiento de las poblaciones de mosquitos en nuestra tierra”, ha añadido José María Andrés. El servicio tiene la finalidad de control y tratamiento de las poblaciones de mosquitos y simúlidos en las zonas de Medio Natural, así como en las zonas urbanas de los municipios de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Castellón.

Provincia más sostenible y eficiente

En los dos últimos años, la institución provincial ha hecho una apuesta muy fuerte por hacer de Castellón una provincia más sostenible y eficiente y, en ese objetivo, “vamos a seguir trabajando, para que los municipios ahorren en las arcas municipales y puedan utilizar ese dinero a otros menesteres en el bienestar de todos los ciudadanos castellonenses”, ha indicado la presidenta Marta Barrachina.

En ese sentido, gracias al Plan Diputació Resol la institución provincial está logrando que los municipios ahorren y sean más respetuosos con el medio ambiente. “A finales de este año ya habrán 61 municipios pequeños de nuestra provincia que tendrán placas solares instaladas en edificios municipales”, ha apuntado José María Andrés, quien ha añadido que “con una inversión acumulada de 2,6 millones de euros en 2026, permitiremos que estos municipios ahorren un 30% en la factura de la luz, es decir, van a tener un 30% más de recursos para destinar a sus vecinos y vecinas”. “Esta es una muestra más de que esta Diputación trabaja con el principal objetivo de atender y ayudar a los 135 municipios”, ha añadido el diputado provincial.

Además de la instalación de placas fotovoltaicas, el plan Diputació Resol también incluye la gestión eficiente a través de la mejora del alumbrado público. “Desde la Diputación estamos plenamente comprometidos en el ahorro y el uso responsable de la energía, y por ello, ayudamos a nuestros municipios a sufragar este tipo de actuaciones conscientes de su eficiencia y de sus múltiples beneficios, tanto económicos, como sociales y medioambientales”, ha comentado la presidenta Marta Barrachina.

Dentro de las inversiones enmarcadas en el área de Transición Ecológica también destacar el convenio de 270.000 euros para dotar de suministro eléctrico a través de una línea subterránea de baja tensión al repetidor de televisión y telefonía en los municipios de Alcudia de Veo y Aín para que dejen de tener deficiencias en las conexiones. “Los pueblos pequeños tienen recursos limitados y por ello desde la Diputación aseguramos con hechos que estamos al lado del interior para proteger sus necesidades y defender las inversiones que garanticen los recursos óptimos que merece nuestra provincia”, ha añadido la presidenta Marta Barrachina.